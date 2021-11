Omicron: la nueva variante variante del coronavirus con inusuales mutaciones que preocupa a la OMS - Runrun

La OMS reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de la variante omicrón parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores

Sudáfrica anunció esta semana la detección de una nueva variante del coronavirus que presenta más de 30 mutaciones, algunas inusuales, lo que generó de inmediato un revuelo internacional.

«La variante B 1.1.529 fue identificada en Sudáfrica en muestras tomadas desde el 14 de noviembre. En pocos días ha pasado a ser la más frecuente en Sudáfrica, donde ya se encontraba bajo control una ola de delta. Aún así, el número de casos es muy pequeño», explicó la infectóloga y epidemiólogo colombiana Zulma Cucunubá en sus redes sociales.

En una reunión celebrada este 26 de noviembre, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que se trata de una «variante de riesgo», posiblemente más contagiosa, y la bautizó con la letra griega omicrón.

Las variantes de riesgo son seguidas de forma más intensa por la OMS y los laboratorios globales, y además de la omicrón hay otras cuatro: alfa (primero detectada en Reino Unido), beta (también en Sudáfrica), gamma (Brasil) y delta (India).

El grupo asesor de la OMS no emitió nuevas recomendaciones sobre limitación a los viajes u otras medidas sanitarias preventivas, pero sí pidió a la comunidad científica internacional que continúe los trabajos de seguimiento de ésta y nuevas variantes.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021