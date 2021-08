Bolívar Digital y seis ceros menos: 5 claves sobre la reconversión monetaria anunciada por el BCV - Runrun

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia el «Bolívar Digital», tras anunciar una reconversión monetaria que suprimirá seis ceros de la moneda.

De acuerdo con un comunicado difundido en diferentes redes sociales y plataformas, «todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional, se dividirá en un millón (1.000.000)».

Además, el texto señala que este cambio de escala monetaria «constituye un hito histórico en un momento en que el país comienza el camino de la recuperación económica», tras la crisis que, según el oficialismo, ha sido causada por el «brutal ataque» a la economía.

El BCV asegura que este nuevo tipo de cambio seguirá siendo el que determine el Sistema de Mercado Venezolano y «continuará calculándose a partir de las operaciones de compraventa de divisas realizadas por las personas y empresas a través de las mesas de cambio de las entidades bancarias».

🚨 #Ahora | Según el BCV, la nueva reconversión del 1 de octubre es un "hito histórico necesario" para la "recuperación económicas" de Venezuela. "La introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moneda, el bolívar no valdrá ni más ni menos". pic.twitter.com/YnsMqrpN5B

Uno de los puntos más importantes de este anuncio es la eliminación de seis ceros a la moneda nacional.

Por ejemplo, lo que hasta ahora son Bs. 16.000.000, con esta nueva reconversión serán Bs 16.

«La introducción del bolívar digital no afecta el valor de la moned a, es decir, el bolívar no valdrá más ni menos, solo que para facilitar su uso se está llevando a una escala monetaria más sencilla», agrega el comunicado.

«Venezuela bate nuevo récord mundial eliminándole ceros a su moneda. Con la reconversión del próximo 1° de Octubre, el moribundo Bolívar deja de ser ‘Soberano’ y pasa a ser «Digital» con seis ceros menos. Son ya 14 ceros eliminados desde 2008″, comentó la profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela y PHD en Economía, Silvana Pezzella.

El BCV difundió imágenes de los que serán los nuevos billetes del cono monetario en el marco de la nueva reconversión.

Los ejemplares son de 10 bolívares, que actualmente son Bs. 10.000.000; de 50 bolívares, que actualmente son Bs. 50.000.000; y de 100 bolívares, que actualmente son Bs. 100.000.000.

El ejemplar más llamativo de esta nueva «expresión monetaria», como la describe el BCV, es la moneda de 1 Bolívar, que equivale a Bs. 1.000.000 en la actualidad.

En Venezuela, de las últimas monedas que se vieron en circulación fueron precisamente las de 1 bolívar fuerte y formaron parte del cono monetario que circuló entre 2008 y 2018.

Según el comunicado del BCV, la transformación de la moneda nacional en un formato digital permitirá:

Señala el texto, además, que recientemente se iniciaron operaciones del nuevo Sistema de Intercambio de Mensajería Financiera, lo cual, a juicio del BCV, promueve «la independencia de sistemas extranjeros para las operaciones bancarias nacionales».

De acuerdo con Henkel García, director de la firma Econométrica, el bolívar digital «tiene que ver con las transferencias instantáneas de banco a banco, lo cual vendría a ser una sustitución del cash».

Además, señaló que este sería igual a algunos proyectos de monedas digitales que ya se han implementado en China y, en los que, según explica, están trabajando los Estados Unidos y la Unión Europea.

«En esos proyectos cada persona tendría una cuenta en el mismo BC de cada país. Vamos a ver cómo lo implementan acá», agregó.

Sin tener mayores detalles sobre lo del Bolívar digital, pienso que es distinto al Bolívar electrónico, el cual existe desde hace tiempo. Me parece que tiene que ver con las transferencias instantáneas de banco a banco, lo cual vendría a ser una sustitución del cash.

Sobre este punto, el economista Pedro Palma hace una acotación importante:

«1 bolívar digital será igual a 100.000.000.000.000 de los bolívares vigentes hasta finales de 2007″, explica.

Con esta, se cumple la tercera reconversión monetaria que se aplica desde la llegada del chavismo en el año 1999.

La primera reconversión se ejecutó durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando el 6 de marzo de 2007, emitió el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria.

A partir de ese momento, el BCV trabajó para realizar este cambio: se eliminaron tres ceros a la moneda y se creó el bolívar fuerte. El cono monetario entró en vigencia el 1 de enero del 2008.

Años más tarde, cuando ya Maduro estaba en el poder, el 20 de agosto del 2018 se aplicó otra reconversión monetaria que estableció el Bolívar Soberano con coexistencia parcial con el cono monetario del Bolívar Fuerte.

En esa ocasión, se eliminaron cinco ceros a la moneda.

Vale resaltar también que en marzo de este 2021, se comenzó a imprimir un billete de 1 millón de bolívares, el más grande en la historia del país, señala Bloomberg.

Y ahora, con el anuncio del BCV de este 5 de agosto de 2021, se eliminan seis (6) ceros, aumentando la cifra de 14 ceros eliminados en revolución.

Adicionalmente, otros cambios que se han ejecutado con el paso de los años en materia de emisión de nuevos billetes y de forma cronológica, son:

Estos son algunos ejemplares de los conos monetarios creados en «revolución»:

José Miguel Farías, ingeniero y máster en Finanzas, recordó a través de su cuenta de Twitter que una reconversión monetaria «no es devaluación», pero aclaró que sí es una consecuencia de este fenómeno.

«La devaluación ocurre incesantemente, mientras tu y yo hablamos. Por su parte, la reconversión es un hito puntual. Sin cambios estructurales en el modelo, nos seguiremos devaluando», explicó a un tuitero.

Una reconversión no es devaluación.

Por su parte, la firma Econométrica considera que esta reconversión representa una «solución del actual colapso» de sistemas de pagos, banca y sistemas administrativos en las empresas, «dada la cantidad de ceros al realizar facturas en moneda local».

Pero siempre hay opiniones encontradas. José Uzcátegui, asesor económico-financiero, manifestó que, si no hay bolívar físicos, dólares ni digitalización suficientes para el intercambio comercial y financiero, «la próxima reconversión monetaria y el Bolívar Digital serán una entelequia».

A juicio de Uzcátegui, no es esta la vía para mejorar la economía del país. «Hay que quitar ceros a la ignorancia», sentenció.

Si no hay bolivares fisicos ,ni dòlares, ni digitalizaciòn suficientes para el intercambio comercial y financiero ,la pròxima Reconversiòn Monetaria y el Bolivar Digital seràn una entelequia.Esta no es la via para mejorar la economia.Hay que quitar ceros a la ignorancia.

