3x3 | “Directv podría tener una tarifa básica de entre 5 y 6 dólares” - Runrun

Aunque no hay un consenso sobre cuánto seria la mensualidad del servicio, analistas consideran positivo el regreso de la empresa por suscripción a los hogares venezolanos

@franzambranor

Un tuit del periodista Nelson Bocaranda encendió las redes sociales el pasado 14 de agosto de 2020. “Atención está regresando la señal de Directv en estos instantes”, escribió Bocaranda. Los millones de suscriptores del interrumpido servicio comenzaron a instalar sus descodificadores con la esperanza de ver algún canal, pero un tuit de Directv negando la tesis enfrió la emoción. No fue sino horas después que la propia Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ratificó la primicia ofrecida por Bocaranda. “Informamos que la empresa Directv a través de la empresa Scale Capital restituyó la señal por suscripción. Dicha restitución cumple con las disposiciones legales dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia para la protección de sus usuarios”, se desprendió de la cuenta de Conatel en la red social.

La hasta ahora desconocida empresa Scale Capital pasaba a operar el servicio de Directv interrumpido en mayo de 2020. Progresivamente los clientes comenzaron a recuperar la señal con la excepción de los canales HBO, FOX Premiun, Globovisión y PDVSA TV, estos dos últimos vetados por el gobierno de los Estados Unidos por estar vinculados a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro y la razón por la que la antigua compañía de Directv, AT&T optó por marcharse de Venezuela.

Ahora con Directv de vuelta en sus hogares, los venezolanos se preguntan cuánto costará el servicio que antes era accesible para la mayoría luego de los 90 días de gracia que dio Scale Capital.

Runrunes consultó a tres analistas para que desde sus distintos ámbitos de trabajo pudieran ayudar a develar esta incógnita: el periodista experto en telecomunicaciones William Peña, el sacerdote y activista social Alfredo Infante y el economista Luis Oliveros.

¿Cuál es la repercusión del retorno de Directv a los hogares venezolanos?

William Peña: La percepción que podemos tener en estos momentos es de incertidumbre porque la empresa que está comprando Directv es desconocida, no sabemos de donde provienen los fondos. El gobierno pudiera darle una patada a la mesa y obligar a transmitir los canales que no están al aire.

Alfredo Infante: El regreso de Directv ha sido una buena noticia para los sectores populares. Directv se convirtió en el parque recreativo familiar durante la pandemia. La vida cotidiana sigue complicada y Directv es una especie de oxígeno. Se logra establecer cierto orden interno en la casa, especialmente para niños y ancianos.

Luis Oliveros: Es un problema menos que tienen los venezolanos, un problema menos dentro del abanico de inconvenientes, muchas personas están felices por esta noticia.

¿Cuánto podría costar el servicio?

WP: Es difícil de predecir, depende del paquete. Inter está por el orden de los 6 dólares. Creo que para un país donde el sueldo mínimo es menos de 2 dólares es complejo que una empresa cobre 12,15,18 y hasta 40 dólares por ese servicio. También depende de lo que estipule Conatel. La mayoría no puede pagar un servicio de 5 o 6 dólares, la estrategia podría ser quedarse solo con clientes premium.

AI: En este momento la señal es gratuita por 90 días y eso tendrá un impacto positivo, pero si el monto es alto, Directv volverá a quedar inhabilitado en las zonas populares, los niveles de consumo caerán mucho porque la gente preferirá comer y comprar medicinas y el entretenimiento quedará como un recurso de difícil acceso para la gente.

LO: La tarifa más barata podría estar entre 5 y 6 dólares. La gente los va a pagar porque Directv se ha convertido en un bien prioritario en los hogares venezolanos.

¿Cómo reorganizar la empresa desde el punto de vista operativo y a su clientela?

WP: Uno de los requisitos de Conatel es tener un departamento de ventas y un servicio técnico y actualmente no existen ninguno de los dos. No tienen ni siquiera empleados, al menos no se les conoce. La empresa está regalando el servicio, pero en su momento habrá que pagar. Por ahora esta es una telenovela que tiene varios capítulos y solo hemos visto el primero.

AI: En las zonas suburbanas, Directv es usada en modo cooperativa, uno paga y el resto da un aporte, es decir, puede que varias familias se beneficien de una sola suscripción, por eso el consumo es mayor a la lista de clientes. Dependiendo de las tarifas algunos tendrán que decidir entre comer y comprar medicinas o pagar Directv.

LO: Todavía no sabemos desde el punto de vista económico cómo va a funcionar esa empresa. Se supone que el comportamiento será diferente. Hay mucha gente que dependía de Directv desde el punto de vista técnico, ciertamente es un alivio para esos trabajadores. El asunto es que la competencia no tiene el mismo alcance de Directv, por eso creo que ellos seguirán liderando el mercado cuando la operatividad esté al 100%.