3x3 | Calidad de la gasolina iraní es un misterio - Runrun

Expertos indican que de ser cierta la tesis del bajo octanaje, hubiesen centenares de carros averiados. Prefieren aguardar por eventuales denuncias colectivas

Que si un carro se incendió saliendo de una estación de servicio y otro se apagó luego de echar gasolina. Fotografías y audios han rodado en las redes sociales atribuyéndole fallas de vehículos a la gasolina traída de Irán por el gobierno venezolano.

En Runrunes conversamos con el ex ministro de Energía y Petróleo, Humberto Calderón Berti, con la ex viceministra de Energía y Petróleo, Dolores Dobarro y con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, Iván Freites, quienes afirmaron que era complicado determinar si en efecto el combustible importado es inferior a 95 y 91 octanos.

“Nadie ha visto el contrato con las especificaciones de la gasolina”, dijo Dobarro.”Hay peritos para eso y por ello se toma una muestra en carga y otra cuando se descarga”, añadió la ex viceministra.

Calderón Berti aseveró que mientras no se corrija el déficit de producción en Venezuela continuará la escasez de gasolina.

“Veo difícil salir de esto. Tenemos seis refinerías paradas, de las cuales cuatro son sumamente importantes para el mercado interno (Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz). Ninguna está en condiciones de ser puesta en funcionamiento. Es algo que va a requerir inversión. Dudo que pueda haber continuidad en menos de un año”. sostuvo Calderón Berti.

Freites asevero que Pdvsa está colapsada porque hay fallas en la cadena operativa. “La industria tiene cuatro funciones medulares: exploración, producción, refinación y comercialización. Es un sistema muy complejo y si te falla un eslabón, te falla el otro”.

-¿La gasolina que trajeron de Irán es de bajo octanaje y está causando daños en los vehículos?

Dolores Dobarro: Si la gasolina es de bajo octanaje deberían estar todos los carros en mal estado. Tendríamos que esperar a ver si hay denuncias masivas. Irán produce gasolina de octanaje como la que consumimos aquí.

Humberto Calderón Berti: He escuchado comentarios de eso, que parece que no es de la mejor calidad, pero no tengo los elementos para afirmar algo así.

Iván Freites: Si es de bajo o alto octanaje eso es un negocio que hicieron ellos (gobierno). Es muy difícil determinar en todo caso si esa gasolina es de Irán o es de la que quedaba en los poliductos. Desconozco que está sucediendo con los carros que se incendian luego de echar gasolina.

-¿Seguirá el gobierno venezolano importando gasolina?

Dolores Dobarro: La importación seguirá en la medida en que países como Irán estén dispuestos a ofrecerle gasolina a Venezuela. También he escuchado que Rusia va a venderle a Venezuela algo de combustible. De todas maneras los buques no se pueden ocultar, si una embarcación llega a Venezuela con gasolina se va a saber. El asunto es que se está cerrando cada vez más la importación por el tema de las sanciones.

Humberto Calderón Berti: Irán tampoco tiene mucha capacidad de exportación. De otros países es complicado obtener gasolina por las sanciones que tiene el gobierno. El tema de la gasolina va a ser recurrente a menos que corrijan el problema de la producción interna.

Iván Freites: Pdvsa no puede cumplir con la cuota de abastecimiento del mercado interno y por eso recurre a la importación. Para llevar a cabo esa tarea se necesita producir petróleo y no lo estamos haciendo. Irán se está aprovechando de la situación mundial para sacarle divisas a su producción.

–¿Tiene la capacidad Pdvsa de volver a producir gasolina como lo hacía anteriormente?

Dolores Dobarro: La solución estructural sería que las refinerías empezaran a producir al menos para el consumo interno, pero las cifras de producción son bajas. Estamos hablando de alrededor de 400 mil barriles por día. Deberíamos aprovechar lo poco que se está produciendo de crudo para suplir el mercado interno.

Humberto Calderón Berti: La situación de las refinerías es muy precaria. Cuando sustituyeron a 20 mil personas en 2002 se fue de la industria la gente más competente, fundamentales para mantener los niveles de producción. Por otra parte, han abandonado totalmente el mantenimiento preventivo, lo que se hace es mantenimiento correctivo.

Iván Freites: Para reparar una refinería se requieren tres cosas: inversión, tiempo y personal calificado y ninguna la tenemos. Todo eso te da un panorama muy gris para la recuperación energética a nivel nacional. Ese millón 500 mil barriles de gasolina que están trayendo cubrirá poco de la demanda. Para satisfacerla se necesitan entre 10 y 15 millones de barriles de gasolina y alrededor de 15 mil trabajadores calificados.