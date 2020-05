Huella digital | Jordan Goudreau dejó todas las opciones sobre un peñero - Runrun

Jordan Goudreau es un militar retirado estadounidense, que se volvió popular entre los venezolanos luego de atribuirse, junto al junto al capitán venezolano Javier Nieto Quintero, la incursión en Macuto, estado Vargas llamada como “Operación Gedeón”.

En 2018 Goudreau fundó una empresa, llamada Silvercorp, que según su página web, está dedicada a “brindar soluciones desde los problemas de seguridad más básicos hasta los eventos de crisis más complejos”.

En Twitter se puede conseguir una cuenta de Twitter con el usuario @realJordanGuy, que tiene una foto de perfil del militar retirado. Es una cuenta que está activa desde abril de este año, sin seguidores y sin ninguna publicación.

En la biografía se describe como un militar retirado de las Fuerzas Especiales, y que gestiona riesgos para empresas en todo el mundo. Es la misma descripción que aparece en su cuenta privada de Instagram (@Jordangguy).

En la misma red social aparece la cuenta de Silvercorp, que es pública, donde su última publicación fue en mayo de 2019. También tiene una foto con la actriz venezolana Patricia Velásquez del 22 de febrero de 2019, y otra imagen donde aparece Goudreau en la tarima del concierto Aid Live en Cúcuta.

La empresa también aparecía en Twitter, pero la cuenta fue eliminada luego de que CNN hiciera una visita a las instalaciones de la empresa en Miami, Florida. El 3 de mayo en la noche publicaron un mensaje anunciando el intento de incursión en Venezuela, con 60 hombres venezolanos y 2 estadounidenses.

Twitter account @SilvercorpUSA no longer exists. Ex-Green Beret Jordan Goudreau had reactivated the dormant account with barely 2,000 followers on Sunday night after launching what he said was a military incursion into Venezuela. to arrest Maduro. pic.twitter.com/6Qk9k1EdqM

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 6, 2020