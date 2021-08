Afganistán visto por el cine, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Fotograma de Osama, un filme sobre la guerra de Afganistán desde la perspectiva afgana / Crédito: Metro-Goldwyn-Mayer

La toma del poder en Afganistán por el Talibán ha traído recuerdos tristes de las guerras libradas en este territorio, muchas de ellas recreadas en la pantalla

Se ha llamado el “cementerio de imperios” a Afganistán, pues este país del Oriente Medio ha sido el escenario en el que tres imperios –Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos– libraron guerras de las que emergieron derrotados y humillados.

La conquista de Kabul el 15 de agosto de 2021 por el Talibán, tras la retirada del ejército estadounidense –que formalmente concluye el 31 de agosto de 2021–, con las sobrecogedoras escenas vistas en el aeropuerto de la capital, con miles de personas intentando escapar de los régimen talibanes, ha despertado amargos recuerdos de los conflictos armados sucedidos en Afganistán en los pasados 200 años.

Basta recordar que Arthur Conan Doyle hizo del Doctor Watson un veterano de Afganistán, indicando que fue herido el 27 de julio de 1880 en la batalla de Maiwand, durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana. El país aparece mencionado incluso en las primeras palabras que Sherlock Holmes le dirige al Dr. Watson, en el primer relato publicado sobre el famoso detective (A Study in Scarlet, 1887): «¿Cómo está? Percibo que estuvo en Afganistán».

Aquí hemos reunido algunas de las películas más famosas cuya historia se desarrolla en Afganistán.

War Machine (2017)

Video: War Machine | Official Trailer [HD] | Netflix

Protagonizada por Brad Pitt, War Machine (2017) es una sátira militar, una comedia negra que recrea el meteórico ascenso y caída de un general de Estados Unidos que, como si fuera una estrella de rock, llega a Afganistán para comandar las tropas de la OTAN. Es una producción original de Netflix y está basada en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, del fallecido periodista Michael Hastings.

Lone Survivor (2013)

Video: Lone Survivor Official Trailer #1 (2013) – Mark Wahlberg Movie | Movieclips Trailers

Una película que destaca el heroísmo de los soldados estadounidenses, Lone Survivor (2013) fue un éxito de taquilla. Está basada en una historia de la vida real y dramatiza la fallida misión de un equipo SEAL de los Marines, a quien se le encarga capturar o matar al líder talibán Ahmad Shah. Está protagonizada por Mark Wahlberg, Taylor Kitsch), Emile Hirsch y Ben Foster.

12 Strong (2018)

Video: 12 STRONG – Official Trailer | Warner Bros. Pictures

Con Chris Hemsworth (Thor) como protagonista, 12 Strong (2018) trata sobre el primer grupo de Fuerzas Especiales de EE.UU. que se infiltró en secreto en Afganistán antes de la invasión formal después del ataque del 11 de septiembre de 2001.

Whiskey Tango Foxtrot (2016)

Video: Whiskey Tango Foxtrot Official Trailer #1 | Movieclips Trailers

El raro caso de una comedia sobre la guerra en Afganistán, desde la óptica de los periodistas. Su protagonista es la comediante Tina Fey (30 Rock, Saturday Night Live), quien interpreta a la corresponsal de guerra Kim Baker. Trata sobre las frustraciones de los reporteros que intentan cubrir una guerra desde una oficina en Kabul.

The Kill Team (2019)

Video: The Kill Team | Official Trailer HD | A24

Basada en un documental homónimo de 2010 sobre un incidente en Maiwand en el que tropas estadounidenses masacraron a civiles afganos, The Kill Team (2019) es un filme que confronta al espectador con las decisiones que debe tomar un soldado (Nat Wolff), quien está en desacuerdo con la conducta de sus compañeros de tropa. Es una película que no glorifica al ejército estadounidense, para variar.

Osama (2003)

Video: Osama tráiler | CG Entertainment

La guerra pero vista desde la perspectiva afgana. Dirigida por Siddiq Barmak, Osama (2003) narra la historia de una niña preadolescente (Marina Golbahari), quien vive en Afganistán bajo el régimen talibán y decide disfrazarse de niño para mantener a su familia.

Rambo III (1988)

Video: TOP SCENES FROM RAMBO III – Starring Sylvester Stallone | StudiocanalUK

Como es típico del personaje, la tercera entrega de la saga Rambo (1988) encuentra al protagonista John Rambo (Sylvester Stallone) en una misión solitaria en Afganistán, donde se enfrentará a las tropas soviéticas para liberar a su amigo y mentor, el coronel Trautman (Richard Crenna).

The Beast (1988)

El raro caso de una película de Hollywood con soldados soviéticos como protagonistas. The Beast (1988), protagonizada por Jason Patric, cuenta la historia de un tanque T-55 que se extravía durante una misión en Afganistán y llega a un valle en el que un grupo de rebeldes buscará cobrarse venganza.

Iron Man (2008)

Video: Iron Man (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Pocos recuerdan que el inicio de Iron Man (2008) Tony Stark (Robert Downey Jr.) viaja a Afganistán, donde hace una demostración de sus cohetes al ejército estadounidense. Son atacados y Stark cae prisionero de los rebeldes, quienes quieren que fabrique armamento para ellos. En su celda en una cueva, Stark recibe la ayuda de Yinsen (Shaun Toub) y así logra construir la primera versión de su armadura, con la que consigue escapar.

The Man Who Would Be King (1975)

Basada en la novela homónima de Rudyard Kiplig, el filme narra cómo dos sargentos del ejército británico en la India, interpretados por Sean Connery y Michael Caine, deciden hacerse ricos viajando a una región aislada de lo que es hoy Afganistán, donde ofrecen sus servicios como gobernantes.

9th Company (2005)

Video: 9th Company Trailer | Well Go USA Entertainment

La guerra de Afganistán desde la mirada soviética. Dirigida por Fedor Bondarchuk, 9th Company (2005) reconstruye libremente lo que fue la batalla denominada Elevation 3234, a principios de 1988. Fue la última operación militar rusa en ese conflicto.

The Horsemen (1971)

Un filme de Hollywood difícil de encontrar en la actualidad. The Horsemen (1975) en nada aborda el tema de la guerra, pues se interesa en la vida cotidiana de los afganos, especialmente en su deporte ecuestre llamado Buzkashi. Destaca por haber sido dirigida por John Frankenheimer, con guion de Dalton Trumbo y actuaciones protagonistas de Omar Sharif y Jack Palance.

The Breadwinner (2017)

Video: The Breadwinner Trailer #1 (2017) | Movieclips Indie

Película animada coproducida por el afamado estudio irlandés Cartoon Saloon, The Breadwinner (2017) tiene lugar en Afganistán en 2001, con el país bajo el control de los talibanes. Cuando capturan a su padre, una joven decidida se disfraza de niño para mantener a su familia. Fue nominada en 2018 al Óscar a mejor largometraje de dibujos animados.

The Kite Runner (2007)

Video: The Kite Runner – Trailer | Paramount Movies

Basada en la aclamada novela homónima de Khaled Hosseini, The Kite Runner (2007) muestra el viaje de Amir, quien regresa a su Afganistán natal para ayudar a su viejo amigo Hassan, quien está en problemas. La historia narra desde la caída de la monarquía, la invasión soviética, el éxodo masivo de refugiados a Pakistán y Estados Unidos; y el régimen.