Condiciones rima con elecciones, por Julio Castillo Sagarzazu - Runrun

Todos los demócratas queremos votar. Aun no aparece el mecanismo político que permita expresar la voluntad de una sociedad que no sea el que implica la consulta a los ciudadanos a través del voto. El principio de que la soberanía reside en el pueblo y que la ejerce a través del sufragio es de honda raigambre civilizatoria. No es (como ninguno) un mecanismo perfecto, como tampoco lo es la democracia; pero es el válido para tomar las grandes decisiones, como la de escoger a quienes van a gobernarnos.

Los venezolanos queremos votar (todas las encuestas lo indican) pero queremos que nuestro voto valga, sea respetado y que las condiciones para ejercerlo no lo hagan nugatorio e ineficaz (también lo dicen las encuestas). Aquí, como decían los abuelos, “es donde está mi Dios sentado”

Veamos por qué estas condiciones son indispensables y qué argumentos juegan para recuperar el valor del voto como arma de los hombres y mujeres libres para decidir:

Primero

Todos nuestros aliados internacionales. Todas las organizaciones políticas que sostienen la alianza opositora, han planteado la necesidad de lograr condiciones para participar en los procesos electorales que se han convocado, incluso para los que se han convocado en inobservancia de la Constitución y las leyes: no ha sido, entonces una posición ni exquisita ni caprichosa.

Solamente se han desmarcado de esta posición algunos dirigentes políticos que reclamándose opositores, no han considerado necesario exigir estas condiciones para presentar sus candidaturas. Nos referimos a algunos muy importantes: excandidatos presidenciales y jefes de partidos históricos del país. En efecto, con todo su background a cuestas, ni Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Henry Falcón, Felipe Mujica, un pastor con miles de seguidores y exchavistas que tuvieron importantes cargos, como el exalcalde Barreto, pudieron convencer a los venezolanos de que fueran a unas elecciones sin garantías. Los resultados del 6D están allí para demostrarlo. No creemos que esta tendencia se pueda cambiar en el corto plazo ni que haya otros liderazgos alternativos que puedan lograr lo que estos señores no pudieron.

Segundo

Se suele decir que el último logro electoral, el del 2015 con la Asamblea Nacional, se consiguió con condiciones similares a las de hoy en día. Creemos que esta afirmación no es cierta. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Nos limitaremos a señalar los siguientes hechos que hacen que no sea asimilable el ejemplo del 2015 porque las condiciones han variado sustancial y negativamente para las fuerzas democráticas. Síganos al siguiente párrafo donde trataremos de explicarlo.

No es cierto que el régimen se resignó y aceptó de buen grado su derrota, como debería haber ocurrido si Venezuela fuera una democracia. En efecto, a los pocos días el TSJ “anuló”, porque le dio la gana, la elección de los diputados de Amazonas para evitar los 2/3 que se habían logrado. A las pocas semanas declaró en desacato a la Asamblea Nacional, con lo cual, de un solo plumazo, acabó con la maravillosa victoria electoral.

Años después, con la ayuda de las bandas armadas paramilitares y la de Los Alacranes también despojó a la Asamblea de su sede. Meses atrás, había suspendido el presupuesto y los diputados y empleados dejaron de cobrar. Los servicios públicos del Capitolio fueron igualmente suspendidos. Como se nota, no aceptaron su derrota y se vengaron, como hacen los arbitrarios.

Tercero

La cosa, no obstante, no se limitó a las agresiones a la AN. Poco a poco se fueron configurando reformas legales y se tomaron decisiones políticas para asegurarse de que nunca más la oposición pudiera vencerlos en unas elecciones. Se dijeron, como también nuestros abuelos decían: “perro macho lo castran una sola vez”. Así las cosas:

a) persiguieron e inhabilitaron a líderes políticos; confiscaron partidos políticos y les fueron entregadas estructuras, símbolos y tarjetas a Los Alacranes;

b) persiguieron y lograron el exilio al TSJ designado por la AN y boicotearon la designación de un CNE apegado a la ley;

c) reformaron inconstitucionalmente la ley para crear caprichosamente un mecanismo de elección y un número inflado de diputados que les garantizarían la mayoría aun teniendo menos votos.

Cuarto

En lo directamente electoral se aseguraron de:

a) acabar con el equilibrio en la configuración de los centros y mesas de votación: mantienen el sorteo de los miembros de mesas, pero al no convocarlos a los cursos, los sustituyen (con ese argumento) 24 horas antes y designan dirigentes oficialistas. Es decir, acabaron con la afirmación de que hay que tener gente en todas las mesas para evitar el fraude. Ahora TODOS son chavistas;

b) han logrado cambiar de centro de votación (24 horas antes) hasta el 15 % de los electores de los centros donde saben que han perdido siempre las elecciones;

c) crearon más de 600 centros de votación con una sola mesa que están en casas de partidos o locales donde solo pueden entrar ellos;

d) NUNCA han mostrado los cuadernos de votación para que se pueda confrontar la coincidencia, o no, con los votos emitidos.

e) no volvieron a permitir la presencia de público en los escrutinios y en las mesas donde se hace la verificación de votos depositados. Y las mesas donde se hace la auditoria de ley son escogidoa ANTES de la votación y no de manera aleatoria, como dice la ley;

f) el Plan República ha desalojado masivamente a testigos opositores que insisten en señalar irregularidades,

g) el voto “asistido” es común en centros apartados;

h) como manejan información en tiempo real, a través, de las captahuellas, ordenan operaciones morrocoy en aquellos centros donde saben que están votando muchas personas de la lista Tascon.

A todo esto hay que agregarle el ventajismo institucionalizado, el uso de recursos del Estado, las amenazas, las presiones y la manipulación de la que hemos sido testigos y que existen desde que comenzó el experimento chavista en el país.

Quinto

A pesar de todo esto, es plausible y necesario que se desarrollen iniciativas que nos lleven a recuperar el valor del voto. Ahora bien, la posición que al final decida tomar la oposición democrática sobre este particular debe ser tomada en unidad y en un proceso en el que todos puedan opinar. No solo los partidos sino toda la sociedad civil organizada.

Sexto

Ese debate deberá incluir cuáles son las CONDICIONES MÍNIMAS que se deben exigir para participar en los comicios y también, como es obvio, los mecanismos de escogencia de los candidatos que garanticen que se presente un candidato unitario.

Este es un debate en el que están interesadas las regiones obviamente, pero que debe resolverse nacionalmente. Sería una tragedia que cada estado tomara por su cuenta decisiones aisladas y desvinculadas del objetivo general de enmarcar esta lucha en la estrategia de salir de la pesadilla en la que vive todo el país.

Estos mecanismos se han puesto en movimiento en TODOS los compromisos electorales. En TODAS, ABSOLUTAMENTE EN TODAS las elecciones regionales, la oposición democrática ha conseguido caminos unitarios para escoger candidatos a gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. Un trabajo difícil, puesto que se trata de miles de cargos, pero –repetimos- siempre se ha resuelto unitariamente y con normas acordadas previamente. Esta no debería ser la excepción en caso de que se resuelva participar.

Séptimo

Finalmente y no menos importante, hay que señalar que toda la comunidad internacional está conteste en ayudar a la sociedad venezolana a llegar a este objetivo. Lo sensato es que acompañemos este esfuerzo y pongamos de nuestra parte para que esta presión se alinee internacionalmente para lograr el objetivo de conseguir estas condiciones.

No podemos decirles a nuestros aliados, de la noche a la mañana, que hemos cambiado de opinión 15 días después de no participar en la farsa del 6 D por falta de condiciones; que ahora participaremos sin importarnos si esas condiciones cambian o no.

Condiciones, rima con elecciones y la preceden. No por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Sin tregua, pero sin pausa, debemos avanzar unidos y en orden para que este episodio de unas eventuales elecciones regionales nos ayude en el objetivo supremo de conquistar la libertad para Venezuela.

