GuachimánElectoral | Parlamentarias del #6D triplica el número de candidatos del 2015 en menos partidos - Runrun

Hicimos un arqueo de la lista que publicó el pasado 29 de septiembre el CNE y destacamos a continuación los aspirantes que sobresalen por entidad y, además, en el portaaviones del voto nacional, ese en el que los diputados no representarán a ningún estado

El Consejo Nacional Electoral publicó este martes, 29 de septiembre, la lista de candidatos para las elecciones parlamentarias del 6D, y como en botica: hay de todo. Sin embargo, tres características definen los 14.400 nombres: los grandes cacaos del Partido Socialista Unido de Venezuela están en los puestos salidores o casi fijos de la elección, pero la oposición minoritaria no se quedó atrás y metió a varios de sus líderes. Hay una cantidad considerable de aspirantes desconocidos, pero por encima de eso destaca la atomización de los sectores que dicen representar a la oposición.

En comparación con las elecciones del 6D de 2015, se inscribieron tres veces más candidatos, aunque menos tarjetas: para ese momento hubo 4.462 postulados en 34 tarjetas, y para esta oportunidad son 14.400 nombres en 26 tarjetas nacionales. No está la tarjeta de la Unidad (que en 2015 concentró al menos a 30 partidos).

Desde el #GuachimánElectoral hicimos un arqueo de la lista que publicó el pasado 29 de septiembre el CNE y destacamos a continuación a los que sobresalen por entidad y además en el portaaviones del voto nacional, ese en el que los diputados no representarán a ningún estado.

La lista del portaaviones

-Los hermanos Asia Villegas y Mario Villegas compiten, pero ella por el Psuv en el voto nacional y él en los primeros puestos, también, de la lista nacional del partido Avanzada Progresista, de Henri Falcón.

-El Partido Comunista de Venezuela (PCV), bajo la Alianza Popular Revolucionaria inscribió a José Tomás Pinto Marrero, exlíder del partido Tupamaros y quien está preso desde junio, acusado de estar involucrado en el asesinato de uno de sus empleados en el estado Vargas. No sería la primera vez que un partido postula a un privado de libertad; en 2015 la tarjeta de la MUD postuló a Renzo Prieto y a Gilber Caro.

-También bajo la tarjeta del PCV, y en el marco de la Alianza Popular Revolucionaria (APR), está inscrito Rafael Uzcátegui, exsecretario de PPT y acusado recientemente, por Erika Farías, de participar en una red de prostitución.

-El excalde del municipio El Hatillo, en el estado Miranda, Alfredo Catalán conforma la lista nacional del partido Soluciones para Venezuela, de Claudio Fermín.

-En Apure, Cambiemos y Acción Democrática comparten los mismos candidatos del voto regional.

-Movimiento Caracas, Movimiento de Prosperidad Democrática no tienen candidatos en el voto lista.

POR ENTIDAD

Distrito Capital :

Para estas elecciones, en la capital del país se disputan 13 curules de la Asamblea Nacional.

-Por el PSUV y sus aliados del Polo Patriótico destaca Carolina Cestari, quien además de ser asistente de Cilia Flores. Fue la primera en estar en el viceministerio de la suprema felicidad. También fue en dos ocasiones Jefa del Gobierno del Distrito Capital.

-Fidel Vásquez, vicepresidente del Psuv para el oriente del país. Siempre se ha postulado dentro de las listas de ese partido y ha ejercido los cargos de secretario de la Asamblea Nacional y la ANC

-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) también recurrió a las figuras conocidas como el actual diputado Yul Yabour, quien busca la reelección como primero en lista. Solo que para el periodo 2020-2025 el parlamentario busca la curul a 288 kilómetros de distancia, debido a que actualmente ejerce la representación de Yaracuy.

-Mientras que el Movimiento Prosperidad Democrática apuesta por el abogado José Vicente Haro, pero no se trata del abogado de casos como: la defensa de Rodolfo González, el preso político que se suicidó en los calabozos del SEBIN, o de Araminta González, sino de un homónimo que, además también es abogado.

-Negal Morales encabeza la lista para la Alianza Venezuela Unida, Primero Venezuela, la Voluntad Popular intervenida por el TSJ, el MAS, Movimiento Ecológico y Caracas. Fue adeco y hasta hace un año se desempeñó como secretario general de la tolda blanca en el estado Miranda. Fue expulsado tras ser señalado de participar en el entramado de corrupción y soborno de algunos diputados. Ahora no está ni con Henry Ramos Allup ni con Bernabé Gutiérrez.

-Carlos Melo, el exdirigente de Copei y quien estuvo preso en 2016 tras ser acusado por supuestos actos terroristas junto al político Yon Goicoechea, es el segundo en la lista de la alianza de Acción Democrática, Copei, Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio y Cambiemos.

-En el circuito 3 la alianza Primero Venezuela, Voluntad Popular, Venezuela Unida, MAS, Movimiento Caracas para Todos y Movimiento Ecológico postularon al médico internista Carlos Eduardo Prosperi, hermano del diputado y secretario nacional de Acción Democrática, Carlos Modesto Prosperi.

-El mayor general Antonio Benavides Torres, quien fue comandante de la Guardia Nacional (GN) en 2016 y recientemente aparece señalado como parte de la cadena de mando implicada en delitos de lesa humanidad por parte de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, es una de las apuestas militares del PSUV. Es postulado por el circuito 4.

Amazonas

Es uno de los estados con voto indígena, en total tendrán seis parlamentarios: 3 de la lista y 3 nominales

-José Gregorio Hernández lidera la lista regional de Unión Progreso, Venezuela Unida, Primero Venezuela, Creea, MAS y la Voluntad Popular ad hoc. Los candidatos nominales de Unión Progreso, MAS y Creea.

Anzoátegui

En este estado, gobernado por un opositor, se eligen 11 diputados

-En la lista por el Psuv destaca Luis José Marcano, quien dejó su cargo como alcalde de Barcelona para postularse a diputado. Además, también es expresidente de Venezolana de Televisión.

-La apuesta de Unión y Progreso es el empresario José Donato Savingnani, quien es el actual director de la Federación Nacional Hotelera de Venezuela.

-El MAS y Unidad Soberana postularon a Ernesto Paraqueima, sociólogo y exalcalde de El Tigre (2004-2008). “Mi mensaje es claro y sin titubeo: De la Asamblea directo para la Alcaldía”, dijo al portal Mundo Oriental.

-Por el circuito 2 aspira a la reelección el diputado Ángel Parica por UPP 89. Pero en 2015, el parlamentario fue apoyado por un partido diferente (PSUV) en un estado diferente (Delta Amacuro).

Apure

En este estado llanero se eligen seis candidatos

-Una de las grandes sorpresas en este estado es la candidatura del general en jefe Jesús Suárez Chourio, quien encabeza la lista por parte del Gran Polo Patriótico. Hasta hace unas semanas estaba al frente del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, y es el militar de más alto rango que fue postulado para estas elecciones. Es la primera vez que se postula a un cargo público.

-Mientras que Prociudadanos postuló a su secretario general en el estado, Yandir Loggiodice, como candidato a diputado. Hasta hace unos meses pertenecía al partido Primero Justicia y fue coordinador del Frente Amplio hasta 2019.

Aragua

En Aragua, dividida en cuatro circuitos, se escogen 12 candidatos.

-La lista de la dupla PSUV-GPP es encabezada por viejos conocidos: el abogado constitucionalista y uno de los grandes promotores de la ANC, Hermann Escarrá, el exministro de Hábitat y Vivienda Ricardo Molina, y la ex parlamentaria Rosa León.

-La alianza de Venezuela Unida, Voluntad Popular, Plad y Primero Venezuela postuló en la lista a Guillermo Luces, actual diputado y que también fue vinculado en la trama de sobornos a parlamentarios. De lado quedó Luis Alejandro Ratti, el excandidato presidencial, quien encabeza la lista por el Movimiento Ecológico.

-Mientras que Alianza Democrática también postuló a una aspirante a la reelección: Melva Paredes, quien en 2018 abandonó las filas de Acción Democrática para sumarse a la organización Prociudadanos.

-El cantante, actor, exdiputado y constituyente Roque Valero busca nuevamente ocupar una curul en la Asamblea Nacional apoyado por el Psuv, pero en lugar de ampararse bajo el voto lista, probará suerte en el circuito 4 como principal.

Barinas

En esta entidad llanera se escogen siete diputados.

-El Gran Polo Patriótico apoya la reelección de la exministra de Salud Nancy Pérez, pero ahora va como primera de la lista por la entidad.

-Alianza Democrática postuló a la socióloga Maribel Guedez, quien pasó de las filas de Un Nuevo Tiempo en 2018 a Prociudadanos. En pocos meses se cambió nuevamente de partido a Cambiemos, conformado por Timoteo Zambrano.

-Hugo Rafael Chávez Terán, sobrino del fallecido expresidente Hugo Chávez, es la apuesta del Psuv en el circuito 2. Además de político, el hijo de Narciso Chávez (el tercero de esos hermanos) es sociólogo y el enlace de la Juventud del Psuv en ese estado. Bajo su famoso homónimo promueve su campaña con el #ConChávezPa´laAsamblea.

Bolívar

El estado al sur del país elige 10 diputados.

-En la lista del GPP se encuentra el antiguo comandante general del Ejército Alexis Rodríguez Cabello, quien es primo del número dos del chavismo Diosdado Cabello. Dirigió la Academia Militar y la Redi Capital.

Cojedes

En la entidad llanera sumará seis diputados.

-Destaca por la lista regional de los partidos Cambiemos, El Cambio, Nuvipa, Copei, Movimiento Ecológico, Avanzada Progresista y la intervenida Acción Democrática, Pedro Díaz Blum, coordinador del Grupo de Boston, y diputado del extinto Congreso entre 1989 y 1999.

Delta Amacuro

– En este estado lidera la lista regional del Gran Polo Patriótico Pedro Carreño, quien actualmente es miembro de la ANC y fue diputado entre 2011 y 2016. Primero suplente, y luego principal.

– Por Prociudadanos, Voluntad Popular Ad Hoc, Venezuela Unida, Primero Venezuela y Yivi, es candidato regional a la reelección José Antonio España, fue suplente en el período 2011 – 2016 de Juan Carlos Caldera; tras su renuncia asumió como principal y fue reelecto en 2015 bajo la tarjeta de la MUD, pero como ficha de Primero Justicia.

Falcón

En este estado elegirán siete diputados.

-La lista del Psuv en esa entidad la lidera Rodbexa Poleo, quien además de cantante de música urbana, exviceministra de cultura del ministerio de la juventud, forma parte de ese grupo de constituyentes que ahora buscan una curul.

-Kerrins José Mavarez Medina, diputado suplente electo en 2015 por la tarjeta de la MUD en Falcón, es el primer candidato regional de Venezuela Unida, Primero Venezuela y Voluntad Popular ad hoc. Su principal en la actual legislatura es Luis Stefanelli.

Guárico

El corazón de Venezuela elegirá siete parlamentarios.

-Muy bajo perfil, Antonio Mugueza, actual directivo de la junta ad hoc que nombró el TSJ para Acción Democrática, es candidato por la coalición entre el partido blanco, Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Copei y Proyecto Gente Nueva.

-Wilmer Nolasco, exsecretario del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y presidente del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción de Venezuela, es candidato por el partido de Claudio Fermín.

Lara

Este estado elige 13 diputados, distribuidos en 3 circuitos.

-Francisco Ameliach, quien encabeza la lista regional del Psuv, ha pasado por diversos cargos, como diputado y Gobernador de Carabobo, pero ahora lo postulan por el estado occidental.

-Alexis Ramón Lamazares Morillo, diputado suplente juramentado en enero de este año por Luis Parra a pesar de ser el tercero en lista de Édgar Zambrano, es el primer candidato por Voluntad Popular ad hoc, Venezuela Unida y Primero Venezuela.

-Por Acción Democrática no hay lista regional por esta entidad, pero en la lista nominal mantiene la alianza con Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Copei, Movimiento Ecológico de Venezuela. UP89 tampoco tiene candidatos en la lista regional.

Mérida

Los merideños elegirán 4 diputados nominales y 3 de la lista regional.

– En la lista regional del GPP Jheyson José Guzmán Araque es el primer candidato. Constituyente, denominado “protector de la entidad” y exministro de Educación.

– Ramón Lobo, exvicepresidente de Economía, exministro de Economía y Finanzas, expresidente del Banco Central de Venezuela entre 2017 y 2018 está en la lista nominal por la circunscripción 1 de la entidad. Ya fue diputado también.

-Manuel Mora Izarra, que representa la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez en Mérida, es el primer candidato regional de la coalición integrada por este partido, Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Copei, y el Movimiento Ecológico de Venezuela.

Miranda

Este es uno de los estados que más curules logrará el 6D: con 19.

-La primera dama del municipio Sucre y diseñadora de trajes de baño, Gabriela Chacón es candidata por el circuito 3 del estado bajo la plataforma del Psuv.

-Winston Vallenilla, el exanimador de RCTV que luego se pasó a las filas del chavismo y se convirtió en el presidente de Tves, también figura. Previamente había sido candidato a la alcaldía de Baruta, pero perdió.

-Igualmente en Miranda está como candidata Mercedes Malavé, tanto por voto lista como por el circuito 2, apoyada por el MAS y su partido Unión y Progreso. Previamente había sido presidente de Copei, aunque renunció en febrero de este año.

-Juan Eleazar Figallo, periodista de Globovisión y conocido por su programa El Solidario, será candidato con las tarjetas de los partidos de la Alianza Democrática en el circuito 3 del estado, conformado por Petare.

-El consultor electoral y extécnico electoral de Copei, Aníbal Sánchez está postulado por la lista regional del estado Miranda, con el disputado e intervenido, Acción Democrática.

Monagas

Este estado tendrá siete representantes en el Parlamento.

– Marleny Contreras, es la líder del voto lista del Gran Polo Patriótico en Monagas, estado natal de su esposo Diosdado Cabello. Contreras. Sin embargo, no es primera vez que busca las lídes parlamentarias, ya fue diputada, pero por Miranda, en la legislatura 2016-2021.

-En Monagas tanto el MAS como la fracción de Venezuela Unida -conformada por los llamados “diputados CLAP”- hicieron una “unidad perfecta”, pues presentaron los mismos candidatos, tanto por el voto lista, como en los tres circuitos de la entidad.

-Reinaldo Sifuentes es el candidato por voto lista, por Alianza Democrática, aunque entre 2013 y 2017 se desempeñó como concejal de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

Nueva Esparta

La región insular elige seis parlamentarios.

– En Nueva Esparta el candidato más resaltante es Dante Rivas, por el Gran Polo Patriótico en el voto lista. Rivas ya era diputado de la Asamblea Nacional, pero como suplente, por el mismo estado, hasta que en 2018 Nicolás Maduro lo designó como ministro para la Pesca y Acuicultura, además de “protector” de Nueva Esparta, ya que la oposición ganó la gobernación.

-Está como candidato, por el partido Acción Democrática, Óscar Hernández, colaborador cercano del gobernador Alfredo Díaz.

Portuguesa

En el estado llanero votarán para escoger a siete diputados.

– Francisco Torrealba tiene la meta de repetir como diputado de la Asamblea Nacional, por el circuito 4 de Portuguesa, el mismo por el que salió ganador en 2015. Sin embargo Torrealba dejó su curul en 2017, tras ser nombrado como ministro del Trabajo.

-Resalta Juan Francisco Escalona, quien es un capitán de la Fuerza Armada, ex miembro de Casa Militar cuando Hugo Chávez era presidente. En 2017 fue designado como presidente de la Fundación Propatria 2000.

Sucre

En el estado oriental eligen a siete parlamentarios.

– Gilberto Pinto es otro dirigente chavista que tiene como meta volver a la Asamblea Nacional, como candidato por voto lista en Sucre. En 2015 salió electo como diputado, aunque al igual que Francisco Torrealba, dejó su curul para ocupar el cargo de ministro de Pesca y Acuicultura y luego del Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico.

-En este estado el MAS, la alianza Venezuela Unida y Prociudadanos -partido de Leocenis García- postularon candidatos en unidad en los tres circuitos. Además Alexis Antonio Vivenes, actual subsecretario del diputado Luis Parra, va por el voto lista y también por el circuito 3.

Táchira

En el estado andino tendrán la representación de nueve parlamentarios

– Freddy Bernal también es otro dirigente chavista que ya fue diputado de la Asamblea Nacional. Aunque en 2010 fue electo por Distrito Capital, ahora es candidato por el voto lista de Táchira, donde además se desempeña como “protector del estado”.

-En el voto lista por parte de la oposición, en Alianza Democrática, encabeza el actual diputado Ezequiel Pérez Roa, quien dejó el partido Acción Democrática dirigido por Henry Ramos Allup, para acompañar la tolda de Bernabé Gutiérrez.

Trujillo

Esta entidad elige: 3 diputados por el voto lista y 4 nominales

-Conrado Pérez, uno de los señalados de hacer favores de “limpieza de imagen” al empresario colombiano Alex Saab, quiere volver a ser diputado de la Asamblea Nacional y es candidato por el voto lista, con su alianza Venezuela Unida y además tiene el apoyo de Prociudadanos. Recientemente se le vio haciendo campaña regalando bolsas de comida.

-Por el voto lista del chavismo está Gerardo Alfredo Márquez, un militar que participó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Según Poderopedia, Márquez aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como presidente, con el 75% de las acciones, de La Verna Gourmet, empresa que prestó servicios a la Alcaldía de Valera.

Vargas

El litoral tendrá la representación de seis parlamentarios.

-Además de Nicolás Maduro Guerra, constituyente e hijo de Nicolás Maduro, como candidato del voto lista; por el voto nominal destaca Giuseppe Alessandrello, quien fue comandante en jefe de la Armada y una de las apuestas militares de la tolda roja en estas elecciones.

Zulia

Este es el estado que tendrá más diputados, eligen a 25: 10 del voto lista regional y 15 nominales

– La lista regional del PSUV, PPT, ORA, MEP, Podemos, Tupamaro y Movimiento Somos Venezuela las encabezan Aloha Núñez, quien hasta hace poco se desempeñaba como ministra de Pueblos Indígenas.

– El segundo en esta lista es Manuel Quevedo, quien hasta abril de este año era el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, pero quien también fue Comandante del Comando Regional N° 5, en Caracas.

-Imad Saab Saab, quien fue embajador de Venezuela en Siria, está en la lista regional del PSUV en la entidad.

-En la lista nominal de la tolda roja también está -específicamente en el circuito 4- Fidel Madroñero, presentador de VTV.

-La alianza de El Cambio, Cambiemos, Movimiento Ecológico, Copei, Avanzada Progresista y Acción Democrática tienen como candidatos en la lista regional a Alexander Cordero, Mary Grace Álvarez, actual diputada y miembro de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, y Luis Guillermo Ortega.

¡Partida!

Todos los partidos pusieron a sus veteranos, y no tanto, en la oferta electoral, en los puestos salidores o casi fijos. Por ello, que la tripleta para el voto lista por el Psuv la encabezan Diosdado Cabello, Cilia Flores y Tania Díaz, los tres con experiencia parlamentaria. Por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) lidera la lista nacional su secretario general Oscar Ramón Figuera (candidato a la reelección), seguido de Luisa Angelina González y Rafael Antonio Uzcátegui, del otrora PPT.

La lista nacional de Prociudadanos la encabeza Leocenis García. En 2009, mientras estuvo detenido, fue propuesto por Henry Ramos Allup para optar a una curul en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo. Por el Partido Unión Progreso la lista está encabezada por Luis Mata Mollejas, economista y actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales (Ance).

Por Venezuela Unida, Primero Venezuela, y la intervenida Voluntad Popular el primero en la lista es José Brito, actual diputado a la Asamblea Nacional electo por el partido Primero Justicia. Perteneció al MAS, y luego militó en las filas de Podemos. Siguen en la lista de estos partidos José Gregorio Noriega, actual diputado expulsado de Voluntad Popular y presidente de la junta ad hoc de este partido designada por el TSJ.

La lista de Soluciones la lidera Claudio Fermín, figura principal de este partido. Presentó su candidatura en las presidenciales de 2018 pero luego la retiró y apoyó a Henri Falcón. Fue miembro de la Constituyente de 1999, alcalde del municipio Libertador de Caracas entre 1990 y 1993, diputado entre 1989 y 1990 y viceministro de Juventud entre 1984 y 1989. El segundo es Rafael Ángel Marín Jaen y el tercero es Juan Barreto, quien fue electo diputado en 2000 por el MVR, pero en 2004 abandonó el curul para postularse a alcalde Mayor de Caracas, cargo que ejerció hasta 2008. En 2012 fundó el partido Redes, con el que apoyó la candidatura de Hugo Chávez a la Presidencia.

Timoteo Zambrano lidera la lista nacional de Cambiemos. Es uno de los promotores de la Mesa de Diálogo Nacional, actualmente es diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, cuestionado por su número de inasistencia a las sesiones, en los períodos 2000-2006 y 2011-2016 fue diputado del Parlamento Latinoamericano y diputado del Congreso Nacional entre 1998 y 1999.

Por el MAS encabezan la lista nacional Segundo Meléndez y Felipe Mujica, presidente y secretario general de la tolda, respectivamente. Por Copei los candidatos que lideran esta lista son Miguel Rafael Salazar Rodríguez, Franklyn Duarte, actual diputado por el estado Táchira y miembro de la directiva del Parlamento que encabeza Luis Parra; y Jesús Amado Jiménez Vílchez.

Luis Augusto Romero Carabaño, Vicente Bruno Gallo Giancola y Daniel Jose Santolo Vargas lideran la lista nacional de Avanzada Progresista, mientras que en la intervenida Acción Democrática José Bernabé Gutiérrez Parra, quien fue hasta junio de 2020 secretario de organización nacional del partido, y luego fue designado presidente ad hoc por el TSJ por lo que ahora ejerce de secretario general. Anyelith Edilma Tamayo Camperos y José Gregorio Correa completan los tres primeros puestos.

Que sí y que no

Cuando el CNE publicó la plataforma en la que está toda la oferta electoral, el sistema no cargaba ningún candidato al partido La Fuerza del Cambio, del exgobernador y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski. Sin embargo, un día después de que el líder opositor dijera que no había condiciones para la participación, la plataforma sí mostró quiénes eran los postulados, todos nombres de personas que, a grandes rasgos, no tienen vida pública o amplia trayectoria política, por lo que se ratifica la declaración de Capriles de que “reservaron puestos”.

*Clasificación de los datos: Luisa Quintero, Roger Ruiz Herrera, Saraí Coscojuela, Luis Ernesto Blanco, Dayimar Ayala Altuve y Kemberlyn Talero.