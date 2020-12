Estos son los países que califican como una "farsa" las elecciones del #6D - Runrun

Uruguay, Reino Unido y Alemania también se pronunciaron por las elecciones parlamentarias de este domingo

Este lunes, 7 de diciembre, El Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, expresó que las elecciones legislativas del domingo en Venezuela “carecen de legalidad y legitimidad”, por lo que el triunfo del chavismo no debe reconocerlo la comunidad internacional.

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia” en Venezuela, dijo el Grupo en una declaración suscrita por 16 países y divulgada por la cancillería de Perú.

El bloque también afirmó que los comicios se llevaron a cabo “sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

Políticos de distintos países tambien se pronunciaron a través de sus redes sociales para rechazar los comicios parlamentarios del domingo:

Ernesto Araújo, canciller de Brasil, aseguró que Venezuela vivió este domingo 6 de diciembre una “farsa electoral” y afirmó que las cuestionadas votaciones son un intento del régimen de Nicolás Maduro para legitimarse en el poder.

“El régimen de Maduro promovió elecciones parlamentarias en Venezuela para intentar legitimarse. Sólo se legitimará ante los ojos de aquellos que aprecian o toleran la dictadura o el crimen organizado”, escribió este lunes 7 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Uruguay, que no forma parte del grupo, emitió una declaración en la que expresó “preocupación” por el proceso electoral, al entender que “no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia”.

“La preparación y desarrollo de estos comicios se apartó de los estándares internacionales, debido a la inexistencia de órganos de contralor independientes e imparciales en el país y por no regir actualmente en Venezuela el estado de derecho y la separación de poderes”, agregó la Cancillería uruguaya en un comunicado.

El Reino Unido también desconoció este lunes el resultado de las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana efectuadas por la administración de Nicolás Maduro.

“La elección de la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre no fue ni libre ni justa. No cumplió con las condiciones aceptadas internacionalmente, como lo solicitó el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, incluido el Reino Unido, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros; tampoco cumplió con los requisitos de la legislación venezolana. El Reino Unido considera que la elección ha sido ilegítima y no reconoce el resultado”, sentenció un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido.

El vocero británico reiteró que su nación únicamente reconoce a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y a Juan Guaidó como figuras legítimas de Venezuela.

El Gobierno de Alemania declaró hoy que los comicios de este domingo en Venezuela no fueron ni libres ni justos, y tampoco cumplieron a su juicio los estándares mínimos internacionales, y apuntó a la baja participación como síntoma de la falta de confianza de la población en el proceso.

“Ya expresamos previamente nuestras grandes dudas, que efectivamente no han quedado despejadas con la celebración de los comicios. Nuestros temores se han confirmado. Desde nuestro punto de vista, las elecciones no fueron ni libres ni justas”, señaló la portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, en una rueda de prensa ordinaria.

Aseguró que los comicios “no cumplieron con los estándares mínimos internacionales, ni tampoco con la necesidad de un proceso político inclusivo para superar la crisis nacional que se viene observando en Venezuela desde hace bastante tiempo”.

Por otra parte, declaró que la actual Asamblea Nacional, liderada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, entre ellos Alemania, “seguirá existiendo hasta el 5 de enero”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en representación del Gobierno Nacional, dio a conocer en horas de la noche de este domingo que no reconoce los resultados de dichas elecciones.

Resaltó que se trató de una jornada fraudulenta “promovida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este lunes su rechazo a la “farsa” electoral orquestada por el régimen “ilegítimo” de Nicolás Maduro en Venezuela y ha recalcado que Washington seguirá reconociendo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional que encabeza, confiando en que el resto de la comunidad internacional haga lo propio.

“El 6 de diciembre el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que pretendía que parecieran elecciones legislativas” pero “afortunadamente muy pocos se dejaron engañar”, ha resaltado Pompeo en un comunicado, insistiendo en que no se cumplió “ningún estándar mínimo de credibilidad”, dijo.

En tanto, la Unión Europea también rechazó el proceso. Los Veintisiete estados miembros del bloque se negaron a reconocer el resultado de los comicios de este domingo, al entender que se llevaron a cabo sin “respeto al pluralismo político” y en un contexto de “descalificación y persecución de los líderes de la oposición”, dijeron en un comunicado. “La UE hace un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los líderes (…) para unirse de forma urgente y para empezar un proceso de transición dirigido desde Venezuela”, dijeron los Estados miembros en el comunicado, reiterando su compromiso a contribuir a ese proceso.

*Con información de EFE, AFP, Notiamérica, ET, e Infobae.