Unión Europea mantiene apoyo a Guaidó y desconoce AN de Maduro por antidemocrática - Runrun

El comunicado conjunto de los 27 países del bloque rechaza por antidemocrático el evento del 6 de diciembre y manifiesta su compromiso con Juan Guaidó y demás parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2015

El comunicado, publicado un día después de que la gestión de Maduro instalara la Asamblea Nacional de amplia mayoría oficialista, ratifica que los 27 estados miembros de la Unión Europea desconocen al parlamento constituido como resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2020, pues consideran las mismas no fueron justas ni creíbles y, en consecuencia, mantienen su respaldo a Juan Guaidó y demás miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Con la firma de Josep Borrell como Alto Representante para la Política Exterior, la UE insiste en que “mantiene su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que tratan de devolver la democracia a Venezuela,” en particular, recalcan los 27, “con Juan Guaidó” otros representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Esa es la única Asamblea que reconoce la UE pues la considera “la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral.”

Aunque los 27 evitan referirse a Guaidó como presidente de la Asamblea, fuentes europeas apuntaron al diario español El Mundo que al reconocer la legitimidad del anterior parlamento como última expresión de la voluntad del pueblo venezolano, también lo hacen, de forma indirecta, de su presidente.

Sobre la AN de Maduro, el bloque dijo: “Esta falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y la persecución de los líderes de la oposición no permite a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, o su resultado como representativo de la voluntad del pueblo venezolano”. Por ende, la UE “lamenta” la constitución de la asamblea “en base a unas elecciones no democráticas.”

El Centro de Comunicación Nacional publicó un comunicado en respuesta al texto de la UE en el que agradecen el respaldo del bloque: “La recientemente constituida Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, emanada de las últimas elecciones democráticas celebradas en 2015, a través de su Junta Directiva, dirigida por el presidente encargado Juan Guaidó, agradece el apoyo del Alto Representante Josep Borrell a la causa de la libertad en nuestro país”.