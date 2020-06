Felipe Mujica pide al TSJ declarar omisión legislativa y nombrar al CNE - Runrun

El dirigente político aseguró en enero que era preferible que el TSJ nombrara al CNE

El secretario general del MAS, Felipe Mujica acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que declaren la “omisión legislativa” y designen a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En declaraciones a VTV, Mujica aseguró que la petición también la firman miembros de la llamada Mesa Nacional de Diálogo, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, Rafael Marín, Juan Carlos Alvarado y Segundo Melendez.

Mujica señaló que el propósito es que la Sala Constitucional declare la omisión legislativa y procesa a “resolver el problema” del CNE.

#EnVideo 📹 | Diputado de la AN, Felipe Mujica: Hemos acudido al TSJ con el propósito de presentar la solicitud de omisión legislativa a fin de resolver el problema del CNE pic.twitter.com/VdM4Ogm40S — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 4, 2020

Aseguró que desde hace aproximadamente un año, el país está “tratando de dirimir” de qué forma elegir al organismo electoral, que “garantice que se puedan convocar unas elecciones libres, en condiciones plurales, que garantice los derechos a todos los venezolanos y eso no ha sido posible hacerlo a través del mecanismo que debió haberlo hecho en algún momento, que fue la Asamblea Nacional”.

Felipe Mujica recordó que en septiembre del año pasado se constituyó la mesa de diálogo, con partidos minoritarios de oposición y la administración de Nicolás Maduro. El primer punto acordado fue el del regreso de la bancada chavista a la Asamblea Nacional, “para que con la fracción de la oposición que estaba allí pudieran resolver el problema de elegir un organismo electoral”.

“El país conoce como eso no fue a ninguna parte, nombraron a una comisión que no operó, luego vino la crisis de enero cuando se divide la AN, y esa división decreta definitivamente la imposibilidad de que en ese organismo se pueda tomar la decisión de elegir el CNE, ya que para ser elegido requiere de los 2/3 de los miembros de este organismo legislativo”, expresó.

Mujica no señaló que esa “división” de la Asamblea Nacional se hizo con el auspicio del chavismo, que decidió apoyar a Luis Parra, a pesar de no cumplir con el quórum, los votos y violar el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

En enero Felipe Mujica aseguró que ni Parra ni Guaidó eran presidentes de la Asamblea Nacional. “Es preferible que se acuda al TSJ, que declare una omisión legislativa y se declare un acuerdo político”, expresó en una entrevista en Vladimir a la 1.

En ese momento también aseguró que prefería que el CNE fuera nombrado por el TSJ “en una negociación a que lo haga la Asamblea y después digan que no pueden o que no haya tiempo”.

El Comité de Postulaciones

A principios de marzo se instaló el Comité de Postulaciones -conformado también por diputados del chavismo- sin pasar por la juramentación de la Asamblea Nacional.

Fuentes cercanas al Comité, le confirmaron a Runrun.es que las dos partes no llegaron a un acuerdo sobre a cuál junta directiva debían acudir. Posteriormente anunciaron la suspensión de actividades por la confirmación de los primeros casos de COVID-19 y la declaración de cuarentena en el país.

“Hemos decidido suspender las actividades hasta tanto se logren las condiciones de seguridad necesarias para retomar este camino que nos permita renovar el Consejo Nacional Electoral”, explicó el diputado Ángel Medina en un comunicado.

Luego con la sentencia del TSJ, que reconoce a Parra como presidente de la AN, el diputado Ángel Medina declaró que se puede obstaculizar el trabajo del Comité.

El parlamentario expresó que dentro del Comité hay posiciones distintas sobre qué plenaria y junta directiva elige y juramenta a los rectores. “Este punto no es poca cosa, dilucidarlo es clave para poder completar este camino de nuevos rectores”, agregó.

Medina aseguró que se requiere de un gran acuerdo político para que los ciudadanos puedan volver a tener el poder de decidir. “Pero las condiciones políticas cada día empeoran, la persecución, la lucha encarnizada y el enfrentamiento han aumentado”, agregó Medina.

“Realizar hoy una elección debe ser el producto de un deseo de resolver el conflicto, de no ser así, pues nada resuelve”, expresó.