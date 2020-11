Al imperio se le enreda el papagayo, por Armando Martini Pietri - Runrun

@ArmandoMartini

Por qué tanto se comenta sobre el orden estadounidense, de su firme y libérrimo ejercicio de la democracia. Fíjense el tremendo lío que se armó con lo de las elecciones el 3 de noviembre pasado. Para empezar, no tienen, como la Venezuela castrista y ejemplar, un Consejo Nacional Electoral nombrado por el régimen conjuntamente con la parte colaboradora, democráticamente cooperadora de la oposición, para que evite discusiones, señale dudas, suspicacias o pleitos de las decisiones correctas del pueblo libre, comunista, democrático y socialista. Y alardean de ser la primera potencia del mundo, incluso por encima de naciones históricas de cultura legendaria como Rusia y China.

Los estadounidenses son pragmáticos y cómodos. Dejan en mano de los tribunales las diferencias, lo cual hace felices a los abogados que proliferan incluso más que en los países de tradición hispánica. Y, por si fuera poco, usan el correo para enviar sufragios. Cualquiera sabe que el correo no es de confiar, y en Venezuela ni siquiera si es electrónico, no funciona el internet ni la electricidad.

Hoy en USA no tienen el pretexto del racismo blanco, ambos candidatos son de raza blanca. Pero uno de ellos, no se olvide, fue vicepresidente leal y obediente del único, hasta ahora, presidente negro -afrodescendiente- en más de 200 años de independencia del imperialismo inglés. Un país venido a menos con un rubio bromista y atolondrado que no entiende la importancia de la revolución venezolana; la misma que descubrió que nuestro Libertador no se parecía físicamente a los Bolívar ni a los Palacios, sino a una mezcla entre Chávez, Fidel y un caletero de La Guaira.

Todavía están en entredicho muchas interrogantes: que si mandaron los votos a última hora, que si fulano estaba inscrito en un Estado, pero votó en otro a horas de vuelo de distancia; que si en el tribunal nos vemos; verás por dónde te metemos tus trampas, que si el software tal cosa, la marca de agua en la planillas, que si los muertos asistieron… en fin. Pero en esta controversia surge una pregunta interesante: ¿Qué sentido tiene ganar el día de las elecciones y perder por correo?

El orden yanqui parece solo funcionar cuando botas un papelito, no pones la luz de cruce o expectoras en la calle; de inmediato la policía te regaña y hasta impone multa, pero no en las grandes decisiones como elegir el presidente.

Porque en ese proceso parece que las trampas valen y los abogados enredan, apelan y dejan en el aire a CNN, ABC, NBC o Fox News, mientras el mundo, especialmente los gobiernos que se han sentido maltratados por quien no es político, no se comporta según la tradición, dice las cosas como las siente y no es hipócrita, reta inmisericorde al establishment y se enfrenta sin piedad al statu quo.

Están ligando, como Caldera en Venezuela antes de entregarle el poder a Chávez, si llega a la Casa Blanca el casi octogenario Joe Biden acompañado de la Kamala Harris y arreglan esto. Aunque, de que los viejos siempre saben más, depende del viejo. Algunos nunca aprenden.

El empresario ejerció el cargo de presidente desafiando a los poderosos cabilderos, manipuladores mediáticos, intermediarios financieros, estrategas económicos, sinvergüenzas mercaderes de armas, la delincuencia narcotraficante y, muy especial, contra la ignominia y el deshonor castrista, la organización criminal comunista y la perversa degradación socialista; declarando a los cuatro vientos su animadversión, antipatía y enemistad a los regímenes castro-chavistas de América Latina.

Sin importar el protocolo diplomático molestó a rusos, chinos e iraníes. Y, su gran logro, incorporó a Israel al Medio Oriente. Abrió tantos frentes que consiguió lo impensable, unir a sus enemigos; logró que el frente mundial anti-Trump tomara fuerza y deseara la revancha como fuera sin importar el costo; quienes incansables trabajaron y continúan con el único objetivo, desalojarlo de la Casa Blanca.

La disputa electoral llevará tiempo, tendremos sin duda un resultado final. Los Estados Unidos es una nación con historia suficientemente comprobada en defensa de su cultura democrática; por esa razón, la ciudadanía y la justicia harán prevalecer la verdad.

Sin embargo, cualquiera sea la conclusión de la histórica querella, tendrá repercusiones a nivel mundial.

