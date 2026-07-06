El Mañanero del 6 de julio: Ya son más de 3000 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 4 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Desde que dos terremotos seguidos azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades gubernamentales han confirmado la muerte de 3342 personas. El número, publicado en el reporte de este 5 de julio, representa 388 fallecimientos más que los registradas en la jornada anterior.

El informe gubernamental de víctimas también indicó que los heridos por la tragedia suman 16 740 personas, mientras que 17 345 personas quedaron sin vivienda. Para estas se han desplegado 79 albergues.

Las cifras señalan que se han registrado 995 réplicas desde los terremotos. Según el Ejecutivo, hay 856 edificios afectados, mientras que 190 colapsaron.

Recién salido del horno: otras noticias

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Ejecutivo prohíbe exportar materiales de construcción y crea la Gran Misión Venezuela Renace

Madre viajó de Brasil a La Guaira y cumplió seis días en la búsqueda de los cuerpos de su hija y expareja

Dólar/ Euro BCV

La perla del Día

“Un periodista me preguntó quién había dado la orden de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en La Guaira y en los sitios de desastre. ¡La orden la di yo como comandante en Jefe… y me hago responsable de nuestra FANB!”

Lo que rompe en redes

Se hizo viral este fin de semana cómo un grupo de rescatistas españoles disputaron un partido de fútbol con niños del estado La Guaira, el estado más devastado tras el doblete sísmico en el país.

Azuquita pa’l café

Pese al dolor que siente la población tras la tragedia por los terremotos, los rescatistas internacionales que llegaron al territorio para apoyar en las labores de rescate han quedado conmovidos por la solidaridad y nobleza del venezolano.

Conoce algunos de los gestos que tuvo la ciudadanía con aquellos extranjeros que les apoyaron en un momento tan duro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.