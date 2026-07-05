Una grúa telescópica identificada como propiedad de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios del gobierno venezolano se mantiene inmóvil en las adyacencias del balneario Bahía de los niños, en Caraballeda, mientras los vecinos de las zonas adyacentes intentan sacar con sus manos los cadáveres que yacen bajos los escombros de los edificios que se derrumbaron tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La maquinaria se estaciona justo detrás del edificio Arichuna y, de acuerdo a los residentes de la zona, “nada más la utilizan para buscar algo de un pesado del gobierno” en dos edificios cercanos.

“Se ha pedido la ayuda y ellos no quieren prestarla, pero la usan solamente para buscar en ese lugar en donde estaba un ‘enchufado'”, asegura un vecino de Caraballeda. Cada vez que los habitantes acuden al operador de la grúa para pedirle que remueva escombros en sus predios, el empleado contesta que solo “cumple órdenes” de sus jefes.

De acuerdo con fuentes vivas consultadas y páginas web familiarizadas con el tema, una grúa telescópica puede levantar decenas de toneladas de material, incluyendo vigas, losas de hormigón, estructuras metálicas o grandes escombros. Se trata de una máquina dotada de un brazo hidráulico extensible que usa un sistema de poleas y cables de acero para elevar los residuos y depositarlos en camiones.

El jueves 2 de julio, una publicación en Instagram del Ministerio de Obras Públicas, compartida por la misma Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, informó que la cartera mantenía “un intenso despliegue de maquinaria pesada en el estado La Guaira” que incluía más de 400 unidades (entre excavadoras, camiones de carga y herramientas de demolición controlada) para avanzar en la remoción de las 1,25 millones de toneladas de escombros”.

En el mismo texto, el vicepresidente sectorial, Juan José Ramírez Luces, aseguró que las cuadrillas trabajaban en Caraballeda para despejar “las vías principales” y apoyar en las labores de búsqueda y salvamento de personas.

La denuncia de los vecinos de Caraballeda no es un hecho nuevo. A través de medios de comunicación nacionales e internacionales, los familiares de las víctimas del terremoto han reclamado que a sus edificios no llegan las maquinarias y que estas se usan para extraer bienes o vehículos de quienes tienen poder en el gobierno.

France 24 publicó el testimonio de una mujer en Caraballeda que reclamaba que la maquinaria que había llegado al edificio Coral Park, cercano al Arichuna, solo trabajaba para sacar un carro de un edificio afectado en lugar de remover escombros para extraer los cadáveres de su familia.

Ese mismo día, el medio venezolano CrónicaUno publicó los testimonios de sobrevivientes que veían con impotencia cómo la maquinaria y los equipos de recate internacionales se dedicaban a rescatar los cadáveres de un capitán y su esposa, pero no los de otros ciudadanos.

“Eso aquí es pura búsqueda VIP, los que tienen y los que mandan antes que los pendejos”, dijo un vecino indignado en Playa Grande.

El 1 de julio, CNN publicó un reportaje en el que relató cómo una excavadora del gobierno permanecía inmóvil, mientras los ciudadanos rebuscaban a sus familiares muestos entre los escombros. Cuando el periodista preguntó al operador de la excavadora por qué estaba parada, este respondió que no tenía combustible. Esto, en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.