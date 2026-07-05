La Presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este sábado 4 de julio la creación de la Gran Misión Vivienda Renace para la reconstrucción de las viviendas impactadas por el doble terremoto. También informó que queda prohibida la exportación de materiales de construcción.

Según una nota de prensa del Ministerio de Comunicaciones, la nueva misión “comprenderá las misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se suma Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella”. También habló de la creación de un fondo equivalente a 200 millones de dólares para el levantamiento de estas viviendas que se llamará “Venezuela Renace”.

Rodríguez afirmó que estableció contactos con la banca pública y privada del país, “para activar la cartera hipotecaria con hasta 80 % de subsidio”. Reiteró la exoneración de las tasas de impuestos relacionadas a registros, alquileres y compras de inmuebles.

De acuerdo con la representante del Ejecutivo la prohibición de exportar materiales de construcción responde a que “la prioridad absoluta del Estado en este momento es el abastecimiento del mercado interno y la atención de las familias venezolanas”.

Aseguró que la Comisión Presidencial se encuentra desplegada en las comunidades afectadas por el doblete sísmico “realizando un censo minucioso y verificando vivienda por vivienda las condiciones reales de habitabilidad”.

De acuerdo con el último balance oficial del sábado 4 de julio, desde el 24 de junio se produjeron 942 réplicas, que dejaron 856 edificios afectados y 190 que colapsaron por completo. Al menos 16.309 personas quedaron damnificadas y muchas permanecen en los 80 refugios activados en los estados más afectados por los sismos: Aragua, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Carabobo y La Guaira.