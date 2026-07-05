Dos hospitales en Caracas están inhabilitados por daños en su infraestructura tras los terremotos

La vicepresidenta de Salud, Isabel Iturria, informó que el hospital Periférico de Coche en Caracas tuvo que ser cerrado temporalmente por los daños que sufrió su infraestructura tras el doble terremoto del 24 de junio. De acuerdo con una nota de prensa de su despacho, el hospital Francisco Antonio Rísquez, en Cotiza, también está temporalmente inhabilitado por la misma razón.

En una entrevista para el canal del Estado, Iturria declaró ese 3 de julio que la exigencia al sistema de salud ha bajado considerablemente desde las primeras horas de la emergencia. Indicó que 83 % de los pacientes heridos atendidos en este contexto ya se encuentran en sus hogares.

Sobre los hospitales, indicó que han tenido que interrumpir la recepción de nuevos pacientes en algunas instituciones, pero han garantizado el traslado de los que ya estaban internados bien sea a otras áreas seguras del mismo hospital o a otros hospitales.

Mencionó por ejemplo el caso del principal centro de salud de atención infantil, el Hospital J.M. de los Ríos, que sufrió afectaciones en “cielorrasos y mampostería”, lo que inhabilitó algunas áreas hasta que sean reparadas. Por eso, a los pacientes de ese centro los trasladaron al Hospital Cardiológico Infantil, junto con sus médicos y enfermeras.

Una situación similar ocurrió en la Maternidad Concepción Palacios, donde se movilizó a parte de sus pacientes al Hospital Universitario de Caracas y algunos están siendo referidos al Materno Infantil del Valle o de Caricuao.

La viceministra de Salud aseguró que los hospitales de campaña instalados tras el doblete sísmico también han permitido aliviar la carga de los centros de salud tradicionales.