El Ministerio de EducaciÃ³n venezolano anunciÃ³ la noche de este viernes, 3 de julio, las directrices para la culminaciÃ³n del aÃ±o escolar 2025-2026. Por eso, informÃ³ que las actividades escolares se reanudarÃ¡n el prÃ³ximo lunes 6 de julio y concluirÃ¡n el dÃ­a 31 del mismo mes con actos de promociÃ³n discretos y protocolares.

“El Ministerio de EducaciÃ³n se ve obligado a adaptar la escolaridad a las circunstancias actuales y reajustar el calendario vigente”, seÃ±ala el comunicado emitido por la instituciÃ³n. AllÃ­ se especifica que las clases se reanudan en los estados no afectados y con construcciones sin daÃ±os visibles, “para garantizar el derecho a la educaciÃ³n sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes en infraestructuras que no sufrieron daÃ±os mayores”.

Sin embargo, en municipios de seis estados, las actividades escolares y administrativas se mantienen totalmente suspendidas. Estos son: Aragua (Santiago MariÃ±o, Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Tovar), Carabobo (Juan JosÃ©, Naguanagua, Puerto Cabello y Valencia), FalcÃ³n (JosÃ© Laurencio Silva), La Guaira (Vargas), Distrito Capital (Libertador) y Miranda (Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre, Plaza, Zamora, Acevedo, BriÃ³n, Buroz, PÃ¡ez, AndrÃ©s Bello y Pedro Gual).

“En estos casos, esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trÃ¡mites administrativos que se deberÃ¡n cumplir para dar cierre al aÃ±o en curso”, apunta el documento.Â

El calendario de los estados no afectados

El comunicado del Ministero de EducaciÃ³n establece que, en los municipios no afectados, se trabajarÃ¡ “bajo un plan de contingencia administrativa” que haga ajustes de la planificaciÃ³n “siempre que se priorice la consolidaciÃ³n de saberes indispensables”, e incorpore la gestiÃ³n de riesgos como tema de estudio, “priorizando la seguridad y el acompaÃ±amiento socioemocional de la comunidad estudiantil tras los sismos del pasado 24 de junio”. El fin del tercer lapso serÃ¡ el 17 de julio.

Luego de esta fecha, vendrÃ­an actividades de recuperaciÃ³n, revisiÃ³n de expedientes y entrega de informes de evaluaciÃ³n a familiares. Posteriormente, vendrÃ¡n consejos docentes y actos de promociÃ³n que sean cÃ³nsonos con el momento de dolor que atraviesa el paÃ­s.