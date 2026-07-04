El Ministerio de EducaciÃ³n venezolano anunciÃ³ la noche de este viernes, 3 de julio, las directrices para la culminaciÃ³n del aÃ±o escolar 2025-2026. Por eso, informÃ³ que las actividades escolares se reanudarÃ¡n el prÃ³ximo lunes 6 de julio y concluirÃ¡n el dÃa 31 del mismo mes con actos de promociÃ³n discretos y protocolares.
“El Ministerio de EducaciÃ³n se ve obligado a adaptar la escolaridad a las circunstancias actuales y reajustar el calendario vigente”, seÃ±ala el comunicado emitido por la instituciÃ³n. AllÃ se especifica que las clases se reanudan en los estados no afectados y con construcciones sin daÃ±os visibles, “para garantizar el derecho a la educaciÃ³n sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes en infraestructuras que no sufrieron daÃ±os mayores”.
Sin embargo, en municipios de seis estados, las actividades escolares y administrativas se mantienen totalmente suspendidas. Estos son: Aragua (Santiago MariÃ±o, Girardot, Ocumare de la Costa de Oro, Tovar), Carabobo (Juan JosÃ©, Naguanagua, Puerto Cabello y Valencia), FalcÃ³n (JosÃ© Laurencio Silva), La Guaira (Vargas), Distrito Capital (Libertador) y Miranda (Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre, Plaza, Zamora, Acevedo, BriÃ³n, Buroz, PÃ¡ez, AndrÃ©s Bello y Pedro Gual).
“En estos casos, esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trÃ¡mites administrativos que se deberÃ¡n cumplir para dar cierre al aÃ±o en curso”, apunta el documento.Â
El calendario de los estados no afectados
El comunicado del Ministero de EducaciÃ³n establece que, en los municipios no afectados, se trabajarÃ¡ “bajo un plan de contingencia administrativa” que haga ajustes de la planificaciÃ³n “siempre que se priorice la consolidaciÃ³n de saberes indispensables”, e incorpore la gestiÃ³n de riesgos como tema de estudio, “priorizando la seguridad y el acompaÃ±amiento socioemocional de la comunidad estudiantil tras los sismos del pasado 24 de junio”. El fin del tercer lapso serÃ¡ el 17 de julio.
Luego de esta fecha, vendrÃan actividades de recuperaciÃ³n, revisiÃ³n de expedientes y entrega de informes de evaluaciÃ³n a familiares. Posteriormente, vendrÃ¡n consejos docentes y actos de promociÃ³n que sean cÃ³nsonos con el momento de dolor que atraviesa el paÃs.
#Comunicado | El Ministerio del Poder Popular para la EducaciÃ³n anunciÃ³ las directrices para la culminaciÃ³n del aÃ±o escolar 2025-2026, priorizando la seguridad y el acompaÃ±amiento socioemocional de la comunidad estudiantil tras los sismos del pasado 24 de junio. De acuerdo con elâ€¦ pic.twitter.com/e2XgmeSVVe— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 4, 2026