Bancos iniciarán venta de dólares en efectivo tras llegada de remesas al país

El sistema financiero venezolano se prepara para una importante inyección de liquidez cambiaria. Según informó el economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros en su cuenta de X, al país ya ingresaron las primeras remesas de dólares en efectivo (billetes físicos), que se venderán a personas naturales y jurídicas a través de la banca en las próximas semanas.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) detalló que, debido al tema de los permisos regulatorios para mover y recibir dólares de manera legal en el circuito financiero global, las divisas estarán disponibles inicialmente en un grupo limitado de bancos con red de corresponsalía internacional.

No obstante, se espera que el resto de las entidades financieras se incorporen a este proceso en los próximos días. “Es clave que la mayor parte del sistema tenga capacidad para vender divisas en efectivo”, escribió.

Durante la primera etapa de reactivación, la asignación de billetes físicos pondrá su mayor énfasis en el sector empresarial. Para este mes de julio, Oliveros estima que la asignación total de divisas se mantendrá alrededor de los 1.800 millones de dólares, una cifra muy similar a la registrada durante el pasado mes de junio.

Finalmente, el especialista adelantó que el esquema del encaje legal bancario continúa bajo revisión por parte de las autoridades, por lo que es muy probable que se anuncien novedades sobre esta materia en los próximos días.