Ante el fuerte impacto de los recientes sismos en Morón, estado Carabobo, la Defensoría del Pueblo activó una alianza con el Colegio de Psicólogos del estado para brindar asistencia psicológica urgente y especializada a 147 niños, niñas y adolescentes.

El equipo de expertos busca contener los síntomas de estrés postraumático, ansiedad y miedo generalizado que suelen afrontar las personas tras una tragedia de este tipo. La evaluación inicial indicó que los niños atendidos requieren de un acompañamiento continuo y personalizado de acuerdo con la gravedad del cuadro emocional que presentó cada uno.

Asistencia psicológica

La Defensoría del Pueblo de Carabobo realizó una caracterización y un diagnóstico completo de 89 comunidades distintas, agrupadas en ocho comunas del municipio Juan José Mora. La intención fue evaluar las condiciones estructurales de las viviendas, el estado de los servicios públicos básicos tras los sismos y ubicar y registrar de manera prioritaria a toda la población infantil de estos sectores afectados.

Las jornadas contaron con el trabajo de 16 psicólogos que atendieron a 79 niñas y 68 niños con edades comprendidas entre los 0 y 17 años.

La Defensoría explica que este nuevo censo integral en las comunidades no solo servirá para el sector de la salud mental, sino que también será clave para otras instituciones encargadas del bienestar social como el IDENNA, el Sistema de Protección Estadal, la Fundación Niño Simón, la Defensa Pública, el Circuito Judicial y las alcaldías de la zona que están interesados en resguardar y proteger a estos jóvenes damnificados.

Protección a las víctimas

El equipo defensorial del estado Carabobo también constató las consecuencias de colapso de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KV, una falla que afectó el servicio del sector costero de Puerto Cabello y los municipios Juan José Mora y Carlos Arvelo y que preocupó a los habitantes de la zona debido a los cortes de luz en medio de esta contingencia.

Los funcionarios se desplegaron por los centros de salud de la zona y en los lugares de rescate para censar y priorizar la vigilancia de niños, niñas y adolescentes que se encontraban solos, en compañía de sus padres o representantes legales.

Este monitoreo se amplió para incluir a los adultos mayores y mantener estos recorridos por las comunidades afectadas con la idea de garantizar y promover los derechos fundamentales de la población venezolana.

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