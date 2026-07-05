Ante el llamado de regreso a clases en aquellos estados e instituciones no afectadas por los sismos este 6 de julio, Cecodap reiteró que no se trata solo de reactivar el calendario escolar sino de garantizar condiciones de seguridad, protección y bienestar para todas las niñas, niños y adolescentes del país.

La organización recordó que transcurren las últimas semanas del año escolar 2025-2026, y que la principal misión de las escuelas no es solo culminar contenidos académicos o completar procesos administrativos. “Hoy la escuela es más necesaria que nunca porque constituye un espacio de protección, estabilidad, encuentro y esperanza para niños, niñas, adolescentes, docentes y familias”.

A través de un comunicado, reflexionaron sobre cómo tras los terremotos del 24 de junio no todos los hogares ni todo el estudiantado está en condiciones de continuar el año académico.

Sin embargo, señalaron que “para quienes tienen la posibilidad de volver al aula, esto significa recuperar rutinas, reencontrarse con compañeros y docentes, expresar emociones, reconstruir vínculos comunitarios e identificar oportunamente a quienes requieren apoyos especializados”.

Cecodap insistió en que el reinicio de las actividades educativas debe realizarse únicamente cuando existan condiciones que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa. También plantearon que el bienestar socioemocional debe ser prioridad y las decisiones relacionadas con evaluaciones, actividades pedagógicas, promoción y cierre del año escolar deben considerar las distintas realidades, para evitar que la emergencia genere nuevas situaciones de exclusión o rezago educativo.

Destacaron que la emergencia ha impactado los presupuestos de muchas familias y que desde los colegios privados resulta necesario construir acuerdos equilibrados, cronogramas flexibles y modalidades de pago que no representen una carga adicional para quienes han sido afectados por el desastre.

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