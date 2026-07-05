La ayuda internacional sigue llegando a las zonas más afectadas del país por los recientes terremotos del pasado 24 de junio. Es así que, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, arribó al estado La Guaira para verificar el funcionamiento e instalación de la ayuda humanitaria enviada por la nación, la cual incluye un hospital de campaña para responder a contingencias de gran magnitud.

La supervisión de la autoridad dominicana comenzó en las instalaciones del Centro de Información y Coordinación de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud. En este espacio las delegaciones médicas internacionales enfocan el monitoreo de la contingencia en tiempo real, administran el inventario de insumos, asignan las zonas de operación para los Equipos Médicos de Emergencia y planifican las decisiones logísticas necesarias para dar ayuda médica prioritaria a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Ayuda humanitaria

El centro operativo de la delegación dominicana quedó establecido en el Estadio César Nieves de La Guaira. Dentro del complejo deportivo se terminaron las labores de ensamblaje del Equipo Médico de Emergencias Tipo 1, una unidad móvil con un equipo de 40 profesionales de la salud y personal técnico multidisciplinario.

El equipo que fue desplegado abarca especialistas en medicina general, emergenciólogos, familiares, pediatras, ginecólogos, personal de enfermería, farmacéuticos y psicólogos. De esta misma forma, la delegación incluye ingenieros especializados en agua, saneamiento e higiene, técnicos de soporte biomédico y expertos en el área de logística pesada, sistemas de telecomunicaciones y coordinación en zonas de desastre.

Este hospital móvil garantiza la atención médica de al menos 100 personas por día y está dotado del equipamiento necesario para realizar estabilizaciones de pacientes críticos, intervenciones quirúrgicas menores, consultas de control materno-infantil, apoyo psicológico y protocolos específicos ante incidentes que involucren sustancias peligrosas, operando con las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Coordinación sanitaria

Durante su recorrido de inspección por las carpas médicas y las áreas de clasificación de pacientes, el ministro dominicano conversó con el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, para evaluar las actividades de ambos países y revisar cómo mejorar el flujo de la ayuda humanitaria para que llegue lo antes posible a las comunidades más afectadas por los terremotos.

“Agradecemos profundamente a la República Dominicana, un país con el que compartimos cultura, merengue; somos dos países hermanos. Su solidaridad representa esperanza para nuestro pueblo en este momento tan difícil”, expresó Alvarado.

Antes de partir, Atallah aseguró que su país mantendrá el compromiso de ayudar al pueblo venezolano y destacó que esta misión es una muestra de solidaridad y la capacidad de respuesta de los dominicanos ante emergencias internacionales.

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