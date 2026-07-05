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Garcés repite en Transporte y Faría asume la Misión Venezuela Renace

Nuevos nombramientos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó como ministro de Transporte al especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ingeniería Civil, Francisco Garcés. De acuerdo con el perfil del funcionario en la red social Instagram, también posee una maestría en ingeniería sismorresistente de la Universidad Central de Venezuela. 

Esta es la segunda vez Garcés está al frente de esta cartera. La primera vez fue durante el Gobierno del fallecido líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. En ese entonces había una fusión entre dos despachos y era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

El funcionario también ha ocupado cargos como como alcalde del municipio Guaicaipuro del estado Miranda (entre 2013-2017) y presidente del Metro de Los Teques, posición en la que estuvo hasta marzo de este año hasta que lo destituyó Jacqueline Faría, quien hasta este domingo fue ministra de Transporte. 

Faría, quien tenía unos tres meses en el cargo, fue designada como presidenta de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República. 

A través de su cuenta en la red social X, Delcy Rodríguez dijo que Faría “tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela”.

El nuevo ministro desplaza a Faría del cargo que ocupó durante poco más de tres meses
Francisco Garcés, ministro de Transporte, y Jacqueline Faría, presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace
María Victoria Fermín
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Nuevos nombramientos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó como ministro de Transporte al especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ingeniería Civil, Francisco Garcés. De acuerdo con el perfil del funcionario en la red social Instagram, también posee una maestría en ingeniería sismorresistente de la Universidad Central de Venezuela. 

Esta es la segunda vez Garcés está al frente de esta cartera. La primera vez fue durante el Gobierno del fallecido líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. En ese entonces había una fusión entre dos despachos y era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

El funcionario también ha ocupado cargos como como alcalde del municipio Guaicaipuro del estado Miranda (entre 2013-2017) y presidente del Metro de Los Teques, posición en la que estuvo hasta marzo de este año hasta que lo destituyó Jacqueline Faría, quien hasta este domingo fue ministra de Transporte. 

Faría, quien tenía unos tres meses en el cargo, fue designada como presidenta de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República. 

A través de su cuenta en la red social X, Delcy Rodríguez dijo que Faría “tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela”.

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