Movida de mata: Delcy Rodríguez anuncia cambios en su gabinete

Este miércoles, 18 de marzo, la vicepresidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció varios cambios en su gabinete con el objetivo de “seguir fortaleciendo diversas áreas de la gestión pública”.

El primer nombramiento que realizó Rodríguez fue el de Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. González López sustituye a Vladimir Padrino López quien llevaba más de 10 años en el cargo.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

El segundo nombramiento fue el de Jorge Márquez Monsalve como nuevo Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Según Rodríguez, el militar “tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos”. Informó también que Márquez seguirá al frente de la Jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

La vicepresidenta encargada designó como nuevo Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. El ingeniero asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional.

Delcy Rodríguez también anunció el nombramiento de Juan José Ramírez, actual Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, como nuevo Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

“Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura en el país”, dijo Rodríguez.

Un nombramiento que sorprendió fue el de Jacqueline Farías como nueva Ministra del Poder Popular para el Transporte.

“He designado a Jacqueline Faría, con la responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos”, dijo la vicepresidenta.

Faría fue Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Ministra de Comunicación e Información y Ministra del Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta de Hidrocapital.

Carlos Alexis Castillo, abogado, profesor y especialista en Derecho del Trabajo también asumirá un nuevo cargo dentro de la administración de Delcy Rodríguez.

“Tengo plena confianza en su profesionalismo y amplia trayectoria en favor del bienestar y derechos de nuestra clase trabajadora”, indicó Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez informó también la designación de Henry Navas Rumbos como nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, con la firme determinación de “garantizar la protección del Jefe de Estado, la seguridad de la nación y la estabilidad institucional”.

“Estoy segura de que sabrá desempeñar esta alta responsabilidad con honor patriota y absoluta lealtad”, dijo.

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Delcy Rodríguez designó como nuevo director a Germán Gómez Lárez; asumiendo con lealtad y disciplina la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de protección del Estado y garantizar la paz y estabilidad de la República.

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