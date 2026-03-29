Metro de Los Teques y Metro de Caracas tienen nuevos presidentes

La ministra de Transporte, Jacqueline Farías, informó este domingo 29 de marzo que la ingeniera Paola Artahona será la nueva presidenta del Metro de Los Teques, en sustitución de Francisco Garcés quien estaba en el cargo desde el año 2017.

Artahona se desempeñó como vicepresidenta del Metro de Los Teques y secretaria de Telecomunicaciones del Ejecutivo regional del estado Miranda, según reportó El Universal. Agregaron que la funcionaria ha tenido un rol importante en los proyectos de modernización del subterráneo, que incluye la incorporación de sistemas inteligentes de monitoreo y protección.

Farías dijo que la decisión responde a las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para optimizar el servicio del Metro de Los Teques , sistema inaugurado de manera parcial en noviembre de 2006 y que tiene operativas cuatro estaciones que conforman la Línea 1.

El Metro de Los Teques pretendía extenderse con el proyecto de la Línea 2, para conectar a las y los usuarios con sectores como San Antonio de los Altos y Carrizal. Autoridades prometieron su inauguración para el año 2019. Sin embargo, las obras a cargo de la constructora brasileña Odebrecht quedaron paralizadas con un 76, 39 % de ejecución física del proyecto, de acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela.

Damos una calurosa bienvenida a Paola Artahona, quien asume la presidencia del Metro de Los Teques para sumar liderazgo a nuestra invaluable clase obrera.



Avanzamos con paso firme en la optimización del servicio para todo el pueblo de Los Teques.

@delcyrodriguezv, pic.twitter.com/RfX4cEibbw — Jacqueline Faria (@JacquelinePSUV) March 29, 2026

El Metro de Caracas también tiene nueva cara

El sábado 28 de marzo, Jacqueline Farías también dio la bienvenida al nuevo presidente del Metro de Caracas, Carlos Silva Amarista.

El funcionario viene de la empresa estatal Movilnet donde tenía el cargo de Vicepresidente de Operaciones y Sistemas, donde fue responsable directo de los proyectos para expandir la cobertura tecnológica en las estaciones, túneles y trenes que circulan en las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Caracas.

Silva Amarista sustituye a Anibal Coronado, quien tenía poco en el cargo pues lo nombraron en febrero de 2026.

Foto publicada por la cuenta en Instagram del Ministerio de Transporte.

En el contexto de estos nombramientos, las autoridades no hicieron referencia al accidente que ocurrió hace dos semanas en el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora I, a cargo del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).

El domingo 15 de marzo, un tren presentó una falla en el sistema de frenos. Los vagones traseros se descarrilaron y el vagón líder chocó con parte de la infraestructura de la estación terminal Caracas “Libertador Simón Bolívar”, que conecta con la estación La Rinconada del Metro de Caracas.

De acuerdo con una investigación de RunRun.es la avería se debió a fallas de mantenimiento relacionadas con el estado del cableado o la desactualización de los softwares de los frenos.

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