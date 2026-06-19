El Mañanero del 19 de junio: La esperanza de libertad duerme bajo el frío y la neblina de Valle Arriba

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 19 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El movimiento en Colinas de Valle Arriba, en el municipio Baruta, suele ser estrictamente diplomático y residencial. Sin embargo, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, el paisaje urbano ahora alberga una realidad distinta.

Desde el 7 de junio, un grupo de familiares de presos políticos se estableció en los alrededores de una parada de transporte público. Sin un espacio formal para pernoctar y expuestos a las fuertes lluvias de los últimos días, las familias han convertido este punto en un espacio de resistencia y espera.

“Acá tenemos todas las fotos de todos los presos políticos. Faltan muchísimas fotos. Con los palos de agua que han caído, como podrán ver, se han dañado”, contó a Runrun.es Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido desde el año 2020 al ser vinculado a la denominada Operación Gedeón.

Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

“Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, Departamento de Estado de Estados Unidos.

Lo que rompe en redes

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicó este jueves 18 de junio de 2026 en un comunicado de prensa la familia Messi.

Los Messi se mostraron molestos con algunas sospechas que se han dicho en Argentina como información confirmada, por lo que pidieron respeto y privacidad para la familia en momentos tan difíciles y más cuando el jugador está lejos de los suyos jugando el Mundial 2026 con Argentina.

Azuquita pa’l café

EL tiktoker venezolano Azuaje donará una cama nueva que se había dañado en una de sus patas. Fue reparada por una tienda que le regaló dos camas más, con la condición de que se la otorgara a alguna persona que la necesite. Busca personas en Valencia, estado Carabobo, quien la necesite.

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas el episodio 310 del pódcast El Cuartico.