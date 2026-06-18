Las perlas de Diosdado sobre el Niño Guerrero y el Tren de Aragua

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se refirió a la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal Tren de Aragua.

En su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, Cabello soltó varias perlas sobre “Niño Guerrero“, quien falleció tras un ataque ejecutado por el Comando Sur de los Estados Unidos en el estado Bolívar.

Cabe mencionar que, históricamente, voceros del gobierno oficialista mantuvieron la postura de que el alcance criminal del Tren de Aragua en el país era una “narrativa” o una campaña mediática de descrédito. Sin embargo, con estas recientes declaraciones, el discurso da un giro radical al reconocer la existencia y la caída del líder criminal en suelo venezolano.

A continuación las perlas de Cabello tras la muerte del líder del tren de Aragua:

Sobre las bandas delictivas en Venezuela, Cabello aseguró: “Seguimos avanzando en este trabajo de luchar contras las bandas”.

Tras desconocer la existencia de la megabanda criminal, el vicepresidente del Psuv expresó que sí existía, pero que no en el país: “Ah, dijeron no, porque Diosdado dijo que no había Tren de Aragua. No, aquí no había Tren de Aragua. No, no, no, no. Tren de Aragua fue echado de Venezuela. ¡Echado!”.

#País | 🇻🇪🗣️ Diosdado Cabello aseguró de manera categórica que la organización criminal "Tren de Aragua" (TDA) fue completamente desarticulada y expulsada del país.



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La noticia de la muerte de “Niño Guerrero” le dio la vuelta al mundo. Tras el éxodo masivo de venezolanos, la banda delictiva exportó el crimen a varios países de Latinoamérica y Estados Unidos alcanzando la fama con la ejecución de robos, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

“Quedaba un personaje… Quedaba un personaje y, desafortunadamente para él y sus seguidores —porque esa es la otra, ¿no?— que no hallan ellos cómo ponerse del lado de la delincuencia. Claro, cuando ellos comienzan a justificar otras cosas, ya se están poniendo del lado de la delincuencia, pero no tienen el valor final de ponerse al lado de los delincuentes. No. No lo tienen. Les falta, pues”.

El vicepresidente del partido oficialista aseguró que la seguridad en Venezuela es total y que van por el camino correcto para consolidar la paz.

“Ahora, nada de eso nos va a detener a nosotros. Nosotros vamos por este camino, vamos por el camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos. Y hoy día ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela. ¡Dudo! ¡Dudo!”, dijo Diosdado Caabello.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tras muerte del "Niño Guerrero": "Seguimos avanzando en este trabajo de luchar contras las bandas"



"Aquí no había Tren de Aragua, el Tren de Aragua fue echado de Venezuela", afirmó. https://t.co/QGtYLKP7My pic.twitter.com/sduQwaby46 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 17, 2026

“Nosotros vamos por este camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos”, aseguró el número dos del chavismo.

ÚLTIMA HORA | "Nosotros vamos por este camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos"



"Hoy ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela", afirmó. https://t.co/QGtYLKP7My pic.twitter.com/fDz5isbqqX — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 17, 2026

“Hoy ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela”, aseguró el vicepresidente del Psuv.

Otra perla sobre el tema

En su discurso, Cabello también vinculó al Tren de Aragua con periodistas y organismos:

“Esa gente que extorsiona, que hace tantos negocios, trafica, mata gente, ¿qué hace con la plata? porque terminan viviendo en el monte. Y esta persona me dijo: pagan a los que los mantienen. Pagan a periodistas, soplones que tienen en los distintos niveles de organismos del pueblo y ahí se le va la plata. Mantienen una estructura”, afirmó el también ministro de Interior, Justicia y Paz.

🚨 INCREÍBLE | Resulta que Diosdado Cabello ahora intenta vincular al Tren de Aragua con periodistas y cooperantes de organismos. pic.twitter.com/TxK7WU5Wii — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 18, 2026

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