EnchufaDÍN | Felicita a Rosinés Chávez por su nuevo cargo

La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, hizo otro movimiento en su gabinete. Sacó a Rosinés Chávez de la presidencia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y ahora será la jefa de la Gran Misión Venezuela Joven en reemplazo de Génesis Garvett.

“He decidido designar a Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

De jugar con la morrocoya a estudiar en Francia, Chávez Rodríguez, pudo disfrutar de una infancia y adolescencia distendida como consecuencia de la ascendencia de su padre, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Con una vida al principio televisada en cadena, como si se tratase de la película “The Truman Show”, Rosinés tuvo siempre el foco público encima, especialmente cuando influenciaba a su padre para hacer cambios en los símbolos patrios.

Con frecuencia estaba en el discurso de su progenitor, incluso después de la separación del entonces presidente con su madre, Marisabel Rodríguez, quien llegó a acusar al militar que dio el golpe de Estado en 1992 de no pagarle la pensión, el colegio de Rosinés ni cumplir como padre.

Rosinés se vio envuelta en una lucha por su custodia, que al final ganó su madre, quien se la llevó a Europa por supuestamente ser acosada por haters del chavismo.

En Francia estuvo ocho años, hasta que reapareció en 2021 en un acto de campaña oficialista en el estado Lara, de donde es oriunda, en compañía de figuras como el actual ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Diosdado Cabello y el diputado Nicolás Maduro Guerra.

También acompañó la candidatura para gobernador del estado Barinas de su excuñado, Jorge Arreaza quien estuvo casado con Rosa Virginia, la hija mayor de Chávez.

Uno de sus momentos más notorios fue en 2012, cuando previo a la escasez y al control de cambio publicó en Instagram una foto con un fajo de dólares.