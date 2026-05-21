El Mañanero del 21 de mayo: Son más de 300 y piden que sean liberados todos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 21 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Defensores de derechos humanos se pronunciaron ante el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez en el que informaba que en las próximas horas serían liberados 300 presos políticos.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en entrevista con el periodista Román Lozinski ue el anuncio “es insuficiente”, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos.

El Foro Penal y Laboratorio de Paz también insistieron en que todos deben ser liberados.

Recién salido del horno: otras noticias

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La perla del día

“Ellos -la oposición- no podrían gobernar este país con esta Constitución, ellos necesitan derogarla, eliminarla, y tengan por seguro que si alguno de ellos llega a gobernar este país dentro de 300 años, lo primero que harán es llevarse por delante esta Constitución”, dijo Diosdado Cabello.

Lo que rompe en redes

En un mensaje que se hizo viral, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció al pueblo cubano una “nueva relación” con Estados Unidos. Sus claves principales critican la incompetencia económica del régimen, señalan la corrupción y apuntan al conglomerado militar GAESA como el verdadero controlador de los recursos de la isla.

Azuquita pa’la café

El receptor venezolano Jhonny Pereda conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas.

¡El primer jonrón en MLB para Jhonny Pereda trajo la ventaja en el juego para los @Mariners! pic.twitter.com/TLV6RbzAVN — MLB Español (@mlbespanol) May 20, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Michael Jackson sigue haciendo historia en la música, aún después de casi 17 años de su muerte. Tras el estreno de su biopic, ha escalado en las carteleras musicales y de streaming. Su éxito musical “Billie Jean” se coronó como la canción más importante a nivel mundial al alcanzar por primera vez el número uno de la prestigiosa lista Billboard Global 200. Según datos auditados, la composición acumuló 51,5 millones de reproducciones vía streaming a nivel global.

Te invitamos a escuchar esta inmortal pieza del Rey del Pop.