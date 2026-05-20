Nahuel Gallo señala a dos directivos de El Rodeo I como presuntos responsables de torturas

El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció este miércoles, 20 de mayo, a Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, directivos del Internado Judicial El Rodeo I, a quienes señala como los presuntos responsables de torturas y aislamiento contra presos políticos.

A través de una publicación difundida en la red social X, Gallo identificó a los funcionarios, conocidos presuntamente bajo los alias de “Pater” y “Tiburón”, como las autoridades a cargo del control y funcionamiento del penal durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026.

“Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero centro de tortura y sufrimiento en Venezuela”, afirmó Gallo en su escrito.

Gallo, que fue liberado el pasado 1 de marzo de este año, expuso las circunstancias a las que eran sometidas las personas privadas de libertad por motivos políticos bajo dicha administración de estos directivos. Según su testimonio, el centro penitenciario operaba bajo dinámicas de aislamiento severo y agresiones constantes.

“Allí se vivieron amenazas, falsas promesas, maltratos psicológicos y físicos, humillaciones constantes y un trato cruel hacia quienes estaban en cautiverio. Mientras muchos sufrían dolor, incertidumbre y desesperación, ellos actuaban con total indiferencia, llegando incluso a burlarse de los detenidos”, denunció Gallo.

En su denuncia, también enfatiza el impacto a largo plazo que sufren los sobrevivientes de este recinto penitenciario. Vinculó de manera directa las patologías de salud mental actuales de las víctimas con las experiencias vividas en El Rodeo I.

“Los daños psicológicos que hoy cargamos quienes sobrevivimos al cautiverio en Rodeo I son consecuencia de todo lo vivido dentro de ese penal”, puntualizó.

Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos “Pater” y “Tiburón”. Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero… pic.twitter.com/K1Y9hGOOUv — Nahuel Gallo (@nahuollag) May 20, 2026

A las denuncias de Gallo se le suman las restricciones para la verificación de la situación interna del penal. La periodista Maryorin Méndez reportó impedimentos para el ingreso de funcionarios de la Defensoría. “Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar”.

Asimismo, la comunicadora indicó que los allegados de las personas recluidas señalaron la negativa de las autoridades para atender las solicitudes de información. Aseguraron que “el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir”.

#ATENCIÓN Tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo se retiran de El Rodeo sin que se les permita ingresar. Familiares aseguran que el director Alexander Martínez, recientemente ascendido a coronel, no los quiso recibir. — Maryorin Méndez 🖋️ (@maryorinmendez) May 20, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.