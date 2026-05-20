Rechazan que ministra responsabilice a universidades por exclusión en pago de bonos

El Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazó que la ministra de Educación Superior Ana María Sanjuan, responsabilice a las universidades por la exclusión de más de 80% del profesorado en el pago del Bono de Responsabilidad Académica.

A través de un comunicado , el vicerrectorado consideró como un “irrespeto” el pretender endosar a las distintas universidades del país un error que es responsabilidad del ministerio.

El comunicado señala que es un error de quienes de “manera inconsulta y unilateralmente realizaron el pago de un bono de responsabilidad profesional sin precisas los criterios para el mismo y sin establecer los enlaces técnicos correspondientes con los equipos de nóminas de las distintas instituciones”.

El Vicerrectorado Administrativo afirmó que la UCV está en capacidad de contribuir a la corrección de dicho pago a la brevedad posible, por lo que sugirieron una reunión técnica y administrativa en el menor tiempo posible.

#Comunicado | El Vicerrectorado Administrativo de la UCV (@vraducv) fijó posición pública ante el comunicado emitido por el Ministerio para la Educación Universitaria, tildando el documento de “irrespeto de dimensiones incalculables”.#elucevista #ucv pic.twitter.com/C0iLOD3oDD — El Ucevista – Noticias (@elucevista_) May 20, 2026

Este miércoles, el Ministerio de Educación Superior publicó un comunicado en el que informa a la comunidad académica que, hasta la fecha, supuestamente no habían recibido de ninguna institución universitaria del país la información consolidada de los departamentos de nómina, acerca del personal que afirma no haber percibido el Bono de Responsabilidad Académica.

“Sin recibir dicha carga de datos por parte de las universidades, este Ministerio no puede hacerse responsable por los retrasos o la falta de pago en casos individuales. La gestión y consolidación de estas nóminas es competencia estricta de cada casa de estudios“, se lee en el texto.

Ruta de acción

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo un paro nacional de 24 horas, acatado por 20 universidades públicas del país. El paro representó una medida de protesta por el pago incompleto del Bono de Responsabilidad Profesional, recibido solo por el 25 % del personal docente.

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, insistió en que el gremio docente está cansado de la política de bonificaciones impuesta por el Ejecutivo.

Por otro lado, confesó que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta efectiva a sus peticiones. “Estamos en conflicto. El Gobierno sabe lo que significa conflicto: paralizaciones, asambleas, acciones de calle. Todo eso está contemplado a nivel nacional”, aseguró el presidente de la Apucv.

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