El Mañanero del 18 de mayo: Carmen Navas murió con el dolor de la injusticia a cuestas

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 18 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El pasado viernes 15 de mayo, en la misa por la memoria de su hijo, la señora Carmen Navas alcanzó a pronunciar, en medio del llanto y ante los cientos de feligreses que la acompañaron en la emotiva ceremonia, que fue la fe lo que la sostuvo durante casi año y medio de búsqueda: “Dios me dio la fortaleza para encontrar a mi hijo hasta el final”, expresó cuando el sacerdote le dio brevemente la palabra.

Sus palabras, marcadas por el llanto de quien cerraba un ciclo de casi año y medio de dolorosa búsqueda, parecían el epílogo de una larga batalla por la justicia. Apenas cuarenta y ocho horas separaron ese momento de alivio espiritual de su partida física. A las 7:00 de la noche de este domingo 17 de mayo, Carmen Navas falleció, según informó el reportero Rafael Hernández @sincepto y la periodista Maryorin Méndez.

Méndez describió que la señora Carmen se fue apagando los dos últimos días “poco a poco”. Lea más sobre este desenlace que enlutó a todo el país.

Recién salido del horno: otras noticias

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Opinión | Carmen Navas, la nueva dolorosa

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Lo que rompe en redes

La conmovedora caricatura de Fernando Pinilla de la señora Carmen Navas y su hijo Víctor Quero.

Murieron sin justicia, por ahora…

¡Arriba está el que para abajo vé!



Qué dolor terrible el desenlace de toda esta historia de Carmen Navas y Victor Quero, de este crímen del régimen.

¿Cómo pueden dormir tranquilos?

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Caricatura para @elnacionalweb

•#caricatura #venezuela pic.twitter.com/Lmlp5cyUxa — Fernando Pinilla (@FMPinilla) May 18, 2026

Azuquita pa’l café

Este video de los Bomberos salvando la vida de un perrito durante un incendio en una residencia en Macarao conmovió a las redes.

🚨 SALVAN A UN PERRITO EN MEDIO DE UN INCENDIO



Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Macarao rescataron a un perrito atrapado durante un incendio en una vivienda. El animal estaba inconsciente por asfixia y uno de los efectivos logró reanimarlo. pic.twitter.com/SvCU1IfwMi — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) May 17, 2026

La ñapa (recomendamos…)

¡Regresó el Bestiario Político! Con una nueva temporada y en medio de uno de los años más determinantes para la política regional, vuelve el podcast de análisis político y geopolítico conducido por el consultor político Edgard Gutiérrez, el director de ORC Consultores Oswaldo Ramírez y el periodista Nelson Eduardo Bocaranda.

Te invitamos a disfrutar de esta octava temporada que inicia con el episodio 76, titulado “Venezuela: ¿en transición?”, una conversación que busca responder las preguntas que hoy dominan tanto las discusiones dentro del país como el debate internacional sobre el futuro venezolano.