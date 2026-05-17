Día Mundial del Internet: En Venezuela más de 60 medios de comunicación siguen bloqueados

En el marco del Día Mundial del Internet, VE sin Filtro recordó que en Venezuela la búsqueda de información es un “desafío”, pues se mantienen más de 200 dominios bloqueados bajo criterios completamente arbitrarios.

La peor parte de esta ofensiva institucional se la lleva la prensa libre. El proyecto y programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre denuncia que la censura apunta directamente contra el ejercicio periodístico, y que más de 60 medios de comunicación digitales siguen bloqueados, una lista que incluye portales de noticias nacionales, regionales e internacionales.

VE sin Filtro denunció que estas restricciones se aplican “sin órdenes judiciales públicas ni transparencia o claridad administrativa” por parte de Conatel, lo que constituye una violación flagrante al derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados.

Entre los sitios web que permanecen bloqueados se encuentra Runrun.es, bloqueado inicialmente en Venezuela el 15 de mayo de 2020 por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). La medida fue ejecutada en su momento por los principales proveedores de internet, incluyendo Cantv y la empresa privada Inter.

Posteriormente, en julio de 2024, el medio sufrió una escalada en las restricciones de acceso. En la víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio, operadoras como Digitel, NetUno, Airtek y Movistar aplicaron nuevos bloqueos a su dominio, sumándose a las restricciones que ya existían desde 2020.

Una censura multidimensional

El ecosistema de bloqueo no se limita a los portales informativos. La organización advirtió que, especialmente en momentos políticos clave, la restricción estatal se extiende a las plataformas de verificación de datos (fact-checking), herramientas de coordinación de la sociedad civil e incluso redes sociales de uso masivo. En este contexto, la plataforma X (antes Twitter) permanece bloqueada en todo el territorio nacional de forma ininterrumpida.

Adicional a ello, la ventana para escapar del cerco informativo es cada vez más estrecha. Intentar evadir la censura en Venezuela se ha vuelto un reto tecnológico debido a que los principales proveedores de internet del país —incluyendo a la estatal Cantv y a las operadoras privadas Movistar y Digitel— mantienen bloqueados los sitios web de las aplicaciones VPN más populares, lo que compromete aún más no solo el acceso a la información sino la seguridad digital de los usuarios.

En el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet en marzo, Ipys Venezuela denunció que las principales operadores de internet: Cantv, Movistar, Digitel, Inter y NetUno ejecutan los bloqueos a sitios informativos, mediante técnicas de filtrado como bloqueos DNS o limitaciones a los protocolos HTTP y HTTPS, que impiden la carga de los dominios afectados desde determinadas conexiones.

Destacaron que aunque la aplicación técnica de estas medidas recae en los proveedores de servicios de internet, “organizaciones especializadas han señalado que los bloqueos responden a instrucciones o medidas adoptadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”.

VE sin Filtro recordó que el acceso libre a internet es un derecho humano fundamental y que la política de silenciamiento digital implementada en el país asfixia el espacio cívico, lo que aísla a los periodistas y profundizando la brecha de desinformación en las comunidades más vulnerables del país. Ante este escenario, la organización exigió el cese inmediato de los bloqueos y la restitución del libre acceso a internet para todos los ciudadanos.

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



