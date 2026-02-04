VE sin filtro: Una transición genuina requiere desmontar la censura en internet

El observatorio digital VE sin Filtro consideró necesario para construir una democracia real y sostenible en Venezuela que el entorno digital debe ser una prioridad central en la agenda de transición y desmontar la censura en internet.

Mediante un artículo, la organización señaló que el acceso a internet, la libertad de expresión y la privacidad no son aspectos técnicos secundarios, sino condiciones esenciales para el debate público informado, el ejercicio del periodismo y la rendición de cuentas.

Según los registros, el Estado venezolano mantiene deudas críticas con la libertad digital, entre las que destacan:

Bloqueo de medios: Al menos 60 medios de comunicación permanecen bloqueados arbitrariamente en internet.

Vigilancia sin control: Se realizan interceptaciones de comunicaciones y vigilancia masiva sin controles judiciales ni mecanismos de transparencia.

Criminalización: Existe una persecución penal y administrativa activa contra ciudadanos por sus expresiones en redes sociales.

Control social: El uso de tecnologías con fines de control político y social vulnera el espacio cívico.

Acciones indispensables para el cambio

Para recuperar las garantías democráticas, según VE sin Filtro, es necesario desmantelar la censura y reformar el marco legal vigente. Entre las medidas se encuentran:

Protección legal: Eliminar las sanciones penales por expresiones en línea y derogar normativas ambiguas incompatibles con los derechos humanos.

Seguridad para actores clave: Garantizar la protección de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

Privacidad y datos: Adoptar un marco legal independiente para la protección de datos personales, acorde a estándares internacionales.

Institucionalidad: Crear organismos independientes de supervisión y sancionar a los funcionarios que vulneren derechos fundamentales.

Transparencia tecnológica: Prohibir la vigilancia masiva y garantizar claridad sobre las tecnologías que adquiere y utiliza el Estado.

Casi 550 días de bloqueo a X

VE sin Filtro señaló este martes, 3 de febrero, que la red social X (anteriormente conocida como Twitter) cumplió 545 días de bloqueo en casi todos los principales proveedores del país y se necesita VPN u otras técnicas para evadir el bloqueo. “De hecho no hay cambios significativos a la censura en los últimos días”, agregó.

La organización explicó que no todos los ISP aplican bloqueos de la misma manera. A pesar de que en algunos proveedores se puede evadir el bloqueo cambiando los DNS, recomienda instalar una VPN para poder evadirlos todos.

En su cuenta de X, VE sin Filtro tiene a disposición una guía sobre cómo instalar VPN para poder acceder a sitios web que están bloqueados en los proveedores de Internet en Venezuela. También recomienda hacer uso de la aplicación Noticias Sin Filtro, una plataforma creada con el fin de acceder a noticias de medios confiables sin tener que hacer uso de VPN.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.