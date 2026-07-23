Casi siete meses después de su primera audiencia ante los tribunales de Estados Unidos, la apariencia física y la actitud de Nicolás Maduro y Cilia Flores causaron un gran impacto entre los asistentes a la más reciente comparecencia celebrada el 22 de julio en la Corte Federal de Nueva York.

Testimonios de abogados, caricaturistas y activistas que presenciaron la sesión coincidieron en señalar una pérdida de peso severa, rostros demacrados, abundantes canas y una conducta dócil que se diferencia de sus primeras audiencias judiciales.

El abogado Nizar El Fakih, quien ha estado presente en todas las audiencias desde enero, calificó este encuentro como el más impactante en lo que va del proceso judicial y detalló que la pérdida de peso en ambos resultó evidente desde el primer minuto que ingresaron a la sala. Agregó que a pesar de vestir la braga de prisión, el desgaste físico en sus rostros y contextura fue mucho más pronunciado que el observado en enero y marzo.

🚨 MADURO Y CILIA, FLACOS E IRRECONOCIBLES | "Me impresionó lo delgados que están"



"Maduro no está delgado porque esté haciendo ejercicios, es evidente que está así por su situación".



Casi 7 meses después de su primera comparecencia en Estados Unidos, Nicolás Maduro y Cilia… pic.twitter.com/uNYa94N2Au — YOYOPRESS NOTICIAS (@YOYOPRESS) July 22, 2026

La opinión de El Fakih fue respaldada por las representaciones gráficas del juicio realizadas por los ilustradores oficiales de la corte y encargados del registro visual de las audiencias anteriores. Según el abogado, al tratarse del mismo trabajo de profesionales con años de trayectoria en la corte, la ilustración permite evidenciar un cambio drástico en las facciones de los acusados.

Rostros grises y canas

Por su parte, el caricaturista Jorge Torrealba, quien estuvo presente para retratar a los presentes, describió el aspecto de la pareja como totalmente apagado. Torrealba afirmó que el cambio entre cómo se mostraban públicamente y la realidad actual es totalmente drástico, y llegó a referirse a ambos como “personajes en tonos grises”, debido a la palidez de sus pieles y la abundancia de canas.

El ilustrador detalló aspectos específicos del físico de Maduro: la presencia de canas en las cejas, el bigote y el cabello, así como una evidente flacidez en la piel como consecuencia de la brusca pérdida de peso.

“Ya vi los efectos de la dieta de Maduro y no se ve nada bien. Y como ellos decían también que el que se mete con Venezuela se seca, hoy yo fui testigo de cómo estas personas estaban totalmente secas allí sentadas frente al juez”, relató Jorge Torralba.

#LaGrieta💥 | Jorge Torrealba: "Vi a Maduro más delgado, demacrado y dócil"

El caricaturista venezolano @jorgetorrealba conversó con @alejapola tras una nueva audiencia en la Corte Federal de Nueva York y reveló cómo vio a Nicolás Maduro y Cilia Flores dentro de la sala. Además,… pic.twitter.com/KlfxS8rh4G — EVTV (@EVTVMiami) July 23, 2026

Fragilidad ante el juez

De acuerdo con los relatos compartidos con los presentes, Cilia Flores lucía deprimida y completamente retraída. Durante la audiencia no mantuvo contacto visual con las personas del público ni con los reporteros; solo intercambió palabras y miradas con sus representantes legales.

El activista político César Calzadilla expresó que el estado de Flores generó múltiples reacciones en la sala, ya que parecía que presentaba dificultades para movilizarse por sí misma. Esta observación coincide con lo dicho por El Fakih, quien contó que ambos entraron con lentitud y por separado, aunque en el caso de Flores el aislamiento y la rigidez fueron más evidentes.

“Las condiciones de Cilia eran deprimentes. Incluso, cuando se retiró de la sala, la ayudaron un poco porque no podía caminar”, describió César Calzadilla.

En cambio, Nicolás Maduro intentó interactuar con el tribunal e iniciar contacto visual con los presentes saludando a su equipo de defensa, y Calzadilla cuenta que por momentos se mostró “hasta sonriente, aunque muy demacrado y descuidado”.

“Las condiciones de Cilia eran deprimentes. Incluso, cuando se retiró de la sala, la ayudaron un poco porque no podía caminar.”



Así describió César Calzadilla (@cesarcalzadilla ) activista venezolano que asistió a la audiencia en Nueva York, el estado en que vio a Cilia Flores… pic.twitter.com/xvC4qhDgLR — MAJA (@Libertaria17082) July 23, 2026

Calendario judicial

Más allá del impacto visual que causó a los presentes, esta audiencia sirvió para consolidar los pasos siguientes del calendario que enfrenta la pareja en Estados Unidos. Los asistentes confirmaron que la próxima cita de la corte quedó programa para el 17 de noviembre, cuando se realizará una consulta clave relacionada con la petición de inmunidad presentada por la defensa. La fecha definitiva para el inicio formal del juicio quedó fijada para el 1 de junio de 2027, momento en que comenzará la fase definitiva del caso.

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