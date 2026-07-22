Audiencia de Maduro y Flores: Juez ordena iniciar juicio en junio de 2027

El juez federal Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fijó formalmente el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio para el juicio por cargos de narcoterrorismo contra el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La decisión fue anunciada este miércoles, 22 de julio, durante la tercera audiencia preliminar de la pareja en Manhattan, tras ser ratificado el calendario de trabajo acordado entre la Fiscalía del Distrito Sur y la representación legal de la defensa.

Durante la breve audiencia, encabezada por el abogado penalista Barry Pollack como defensor principal de Maduro y Flores, se acordó un esquema procedimental que dará prioridad a la discusión de mociones constitucionales y de jurisdicción antes de dar paso al debate probatorio masivo.

Según el reporte de la periodista Maibor Petit, Maduro y Flores ingresaron vistiendo uniformes de prisión color caqui y zapatillas deportivas, sin esposas. Maduro saludó de mano y de forma afable a sus abogados y a otras personas. Por su parte, el abogado Nizar El Fakih indicó que tanto Maduro como Flores están “notablemente más delgados”.

Saliendo de la audiencia en NY del caso Maduro-Flores.



1. Se discutió sobre el cronograma para lo que sigue:

Noviembre 17 de 2026 quedó fijada la audiencia para escuchar argumentos sobre moción relacionada con jurisdicción, incluyendo inmunidad.

Fase de juicio quedó fijada… — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) July 22, 2026

Mientras se desarrollaba la vista judicial, en las afueras del tribunal neoyorquino, un grupo de simpatizantes de izquierda se concentró con pancartas y proclamó consignas bajo el lema “free Maduro”.

Es insólito ver a personas en Nueva York gritando "Free Maduro" en la puerta de la Corte del Distrito Sur durante su 3.ª audiencia.

​Pero lo más conmovedor de hoy fue escuchar a un venezolano levantando la voz frente a ellos con una sola palabra: JUSTICIA.

​Mientras unos… pic.twitter.com/Zacj5bIZma — Maibort Petit (@maibortpetit) July 22, 2026

Un escenario legal cada vez más ceñido

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el abogado Nizar El Fakih al medio aliado TalCual, la situación procesal para Nicolás Maduro y Cilia Flores resulta técnicamente más compleja en esta tercera audiencia, en comparación con las comparecencias previas.

El Fakih explicó que la estrategia de la defensa ha tenido que acotarse a las mociones constitucionales estrictas, luego de que en la audiencia de marzo la representación legal tropezara con la imposibilidad de utilizar fondos públicos bloqueados por las sanciones de EE. UU. para financiar a su equipo jurídico privado.

El abogado sostuvo que, una vez superados los debates preliminares sobre la representación y estructurado el calendario formal por parte del tribunal neoyorquino, las probabilidades de desestimar el caso antes de ir a juicio son sumamente bajas. Esto se debe a que la jurisprudencia de las cortes federales estadounidenses suele ser muy pragmática y no entra a valorar la forma o legalidad de la captura en el extranjero, una vez que un Gran Jurado ha emitido una acusación formal y un juez ha validado la orden de aprehensión.

Estrategia de la defensa y tiempos de la Fiscalía

El eje central de las mociones que la defensa formalizará en septiembre próximo será la solicitud de “inmunidad soberana y personal” para Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que el exgobernante se desempeña como jefe de Estado en ejercicio y, por ende, goza de protección bajo el derecho internacional.

El abogado Pollack cuestionará la jurisdicción del tribunal neoyorquino al calificar como “irregular e inconstitucional” la captura ejecutada en suelo venezolano. No obstante, el gobierno de Estados Unidos se opone a estos argumentos, al respaldarse en la falta de reconocimiento diplomático hacia Maduro, postura que se ha mantenido de forma continua en los últimos años.

La Fiscalía señaló que la entrega formal del grueso de las pruebas reservadas e información clasificada no comenzará sino hasta el 11 de marzo de 2027. La postura institucional responde a que resulta ineficiente revelar evidencias sensibles antes de que el juez Hellerstein resuelva de manera definitiva los recursos de inmunidad y jurisdicción.

Las partes volverán a comparecer en sala el próximo 17 de noviembre de 2026. Las fechas fijadas conservan un carácter tentativo, dado que cualquier fallo adverso sobre la inmunidad podrá ser apelado por la defensa ante instancias superiores, lo que podría dilatar los lapsos previstos.

La extracción en Caracas y el historial de audiencias

Este proceso judicial se luego de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación especial en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, para capturar a la que era la pareja presidencial venezolana.

Tras su traslado inmediato a Nueva York para ser imputados por narcoterrorismo e importación de cocaína, ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Dos días después, el 5 de enero de 2026, se celebró la primera audiencia formal ante el juez Hellerstein, instancia en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y ratificó ser el legítimo presidente de Venezuela, al tiempo que ambos acusados se declararon “no culpables”.

Posteriormente, a mediados de marzo de 2026, se llevó a cabo la segunda audiencia preliminar para revisar el estatus del expediente, oportunidad en la que Barry Pollack adelantó la estrategia de desestimación por inmunidad diplomática y se comenzaron a trazar los primeros consensos sobre el cronograma de intercambio de pruebas.

El único doliente

En vísperas de esta tercera comparecencia, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ofreció un mensaje público al cumplirse 200 días de la captura. “Nicolasito” insistió en calificar la prisión de su padre y madrastra como un “secuestro” que ha representado un duro golpe familiar.

En una publicación difundida en redes sociales, Maduro Guerra apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto, afirmando: “Tengo la fe, el corazón me lo dice, que a través de la diplomacia voy a abrazar a mi padre y a Cilia nuevamente”.

Asimismo, compartió una dedicatoria que supuestamente, su padre le leyó desde prisión, del libro La ciencia de la mente de Ernest Holmes: “Esto es una historia de amor entre Nicolás y Cilia, una historia de amor entre Nicolás y la patria (…) que más temprano que tarde vamos a superar todas estas dificultades y dolor para convertirlos en fuerza”.

Maduro Guerra se mantiene prácticamente como el único vocero de la cúpula chavista que se pronuncia activamente en favor del exgobernante. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió el mando del país bajo la tutela de Washington tras la intervención militar—, no hizo menciones ni comentarios públicos respecto al desarrollo de esta nueva audiencia en Nueva York.

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