El guion judicial que se escribe en los tribunales de Nueva York sobre el caso Maduro-Flores ha mezclado, en los últimos meses, las decisiones controversiales del juez con los secretos de posibles testigos y hasta con los comentarios de un rapero que asegura que el exgobernante lee la Biblia en prisión.

Lo cierto es que esta entrega por capítulos avanza y el juez Alvin Hellerstein se asegura de ello. Ya el proceso entró formalmente en la fase Discovery y la Fiscalía comenzó a revelar las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y a Ciia Flores en delitos federales vinculados al narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y poseer ametralladoras y otras armas.

Hoy, cuando faltan 30 días para la próxima audiencia, repasamos los hitos más importantes de esta historia que se teje dentro de la Corte y la Fiscalía de Nueva York, en los burós de abogados de la pareja presidencial y en Metropolitan Detention Center, de Brooklyn, donde Maduro y Flores están desde la noche del 3 de enero, luego de que Estados Unidos bombardeara Caracas y los capturara en suelo venezolano.

1 de abril – Se levantan las sanciones a Delcy Rodríguez

Apenas cinco días después de la audiencia de Maduro y Flores, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones económicas que pesaban contra Delcy Rodríguez, presidenta interina que cuenta con el aval de Donald Trump.

De esa manera, Rodríguez quedó fuera de la lista que gestiona la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en la que figuran mandatarios o personajes sometidos a sanciones financieras que restringen que hagan transacciones con empresas o particulares de esa nación.

“Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, dijo Rodríguez en la red social X tras conocer la noticia.

Rodríguez fue sancionada en septiembre de 2018 por la primera administración de Trump, quien estableció la medida por considerarla parte del “círculo más cercano” de Maduro.

6 de abril – Rapero exconvicto confirma que Maduro ya no está en aislamiento

Aunque la defensa de Nicolás Maduro había informado que su cliente estaba en completo aislamiento al inicio de su reclusión en el Metropolitan Detention Center, un rapero que compartió celda con el exgobernante confirmó que estas condiciones habían cambiado.

En un par de entrevistas, el músico estadounidense Tekashi 6ix9ine dijo que su cama estaba tan cerca de la de Maduro que podía tocarla con los pies. Ambos estaban en un área junto a una decena de reclusos y se juntaban a ver televisión.

Tekashi 6ix9ine también comentó que cuando Maduro salió de “The Box”, la unidad en donde lo tuvieron en aislamiento, olía mal, lo que indica que tenía poco acceso a las duchas. Meses antes, los medios de comunicación en Estados Unidos habían descrito que en ese lugar de la cárcel, Maduro pasaba 23 horas al día solo, incluyendo el momento de comer, y tenía una hora diaria de recreación bajo supervisión

“Es normal que una persona privada de libertad en un centro de detención federal estadounidense sea transferida dentro del mismo recinto carcelario mientras enfrenta su proceso judicial (algo que, de hecho, puede ocurrir varias veces). Las severas medidas que atraviesa un preso en una unidad especial de segregación administrativa se mantienen generalmente de forma temporal, por los efectos físicos y psicológicos que producen en el privado de libertad”, comentó al respecto el abogado venezolano Nizar El Fakih en un post de X.

Tekashi 6ix9ine también confesó que Maduro le autografió un peluche y que solía leer la Biblia y orar.

7 de abril de 2026 – Juez niega que se comparta información del caso

El juez Hellerstein negó la posibilidad de que se compartiera información probatoria sobre el caso de Maduro y Flores con otros co-acusados en el mismo proceso que aún están en libertad, como el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín y el diputado chavista e hijo del exgobernante, Nicolás Maduro Guerra.

En una orden judicial, Hellerstein señaló que el material del caso “no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados” y recalcó que tampoco “es necesario compartir estas pruebas para preparar la defensa”.

La defensa de la pareja presidencial hizo la solicitud de que se compartiera este material. Sin embargo, ya la fiscalía había pedido que se mantuviera en confidencialidad debido a los posibles “riesgos” para los testigos y para la investigación.

15 de abril – Inicio de la fase Discovery

A mediados de abril, finalmente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pudo iniciar la revelación de las pruebas, conocida como fase Discovery, a los abogados defensores de Maduro y Flores. Así lo confirmó el Fakih en un post en X.

Al 15 de abril de 2026. Caso Maduro-Flores:



Hoy la Fiscalía inicia la revelación de las pruebas (discovery) a la defensa de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro.



El juez ha emitido la versión final de la Orden de Protección, activando formalmente el… — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) April 15, 2026

“El juez ha emitido la versión final de la Orden de Protección, activando formalmente el estricto régimen de confidencialidad que regirá el acceso y uso de las evidencias durante esta fase del proceso”, comentó el abogado venezolano.

Durante la fase discovery, la defensa tiene acceso formal a pruebas, testimonios y documentos recabados por la Fiscalía y esta debe mostrar cualquier evidencia que incluso sugiera la inocencia del acusado.

En este período hay una serie de audiencias en las que el juez comprueba que los defensores tienen acceso a todas las pruebas y materiales. La idea es que el tribunal garantice la equidad y permita a la defensa negociar acuerdos antes de llegar a juicio o prepararse para este.

La duración de esta etapa puede ser de varios meses o, incluso, superior al año. Mientras esto ocurre, la defensa puede introducir mociones (petición dirigida al juez para que dicte una orden).

16 de abril – “Pollo Carvajal”, ¿el testigo estrella?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que la audiencia en la que se dictaría la sentencia contra el exjefe de la antigua Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana y otrora diputado, Hugo “El Pollo” Carvajal, quedaba aplazada de manera indefinida apenas un día antes de que esto ocurriera.

El hecho llama la atención no solo porque esa audiencia se ha aplazado desde junio de 2025 –cuando Carvajal se declaró culpable de delitos vinculados con narcoterrorismo, uso de armas y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos– sino porque hay otros elementos que indican que podría estar colaborando con su testimonio en el caso que se le sigue a Maduro y a Flores.

El abogado Renato Stabile, con experiencia en casos federales de narcotráfico de alto perfil, dijo en entrevista a CNN que si un acusado coopera, su sentencia suele posponerse hasta que ese proceso concluya.

“Múltiples aplazamientos podrían ser un indicio, aunque no una confirmación, de que existe un acuerdo o que hay negociaciones en curso. Si Carvajal está cooperando y su sentencia sigue adelante, eso sería altamente inusual”, dijo Stabile a CNN.

Otro elemento que apunta en esa dirección es que no hay información pública sobre la ubicación actual de Carvajal dentro del sistema penitenciario federal.

“Si un acusado no aparece en el sistema de localización de reclusos del Buró de Prisiones, eso también podría ser una señal de que está cooperando. En algunos casos, estos acusados son mantenidos fuera del registro público”, afirmó Stabile al medio estadounidense.

Quizá la muestra más fehaciente del interés que Carvajal tenía en colaborar está en la carta que en diciembre pasado envió a Donald Trump.

“Escribo para expiar, diciendo toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años… Hoy veo la necesidad de dirigirme al pueblo estadounidense para hablar sobre la verdadera naturaleza del régimen venezolano”, se lee en la misiva en la que afirmó estar dispuesto a dar detalles adicionales al gobierno de Estados Unidos sobre cómo se construyó, con el apoyo de Cuba, una política para llevar drogas a ese país a través del Caribe.

Hasta ahora, ni la defensa de Carvajal ni la Fiscalía han confirmado que el exfuncionario venezolano esté prestando su testimonio a la causa. Tampoco se sabe nada sobre la fecha de su sentencia.

24 de abril – El Estado venezolano pagará la defensa de Maduro y Flores

El punto más trascendental de este proceso, durante los últimos dos meses, fue el acuerdo que alcanzaron el gobierno federal estadounidense y la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores para que se usen fondos del Estado venezolano para pagar a los abogados de ambos, eso sí, con la previa autorización de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La polémica decisión ya se barajaba desde la audiencia del 26 de marzo, en donde se desestimó la moción –fundamentada en la 5ta y 6ta enmienda constitucional estadounidense– que exigía la nulidad del juicio porque a los acusados supuestamente se les había violado el derecho a la defensa y al debido proceso porque se les impidió acceder a fondos de Venezuela para su defensa.

Quienes asistieron al acto, aseguraron que la mayor parte de la discusión de esa jornada se centró en las preguntas que el juez Hellerstein, hizo a las partes para conocer a fondo el tema.

Días después de la audiencia, el abogado venezolano Nizar El Fakih explicó que el juez debía entender el problema, verificarlo y revisar el abanico de opciones para resolverlo. A estas soluciones posibles se les llama “remedios jurídicos” y la función del togado era “seleccionar el menos lesivo” para que el proceso judicial pudiera continuar sin trabas.

Mientras que la defensa de Maduro y Flores exigía el acceso a fondos venezolanos, la fiscalía argumentaba que estos recursos no eran de ellos, sino de la República de Venezuela y sugería que ambos solicitaran defensa pública.

El 24 de abril, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York informaron que la OFAC emitió licencias enmendadas que permitían a los abogados de Maduro y Flores recibir pagos del gobierno venezolano, aunque con ciertas condiciones: que los recursos hayan sido obtenidos luego del 5 de marzo de 2026 y que no provengan de cuentas de depósito restringidas de Gobiernos extranjeros.

Con este acuerdo, el juez Hellerstein evitó que el proceso legal se retrasara o se anulara por fallas en el derecho a la defensa.

Para El Fakih, la decisión también tuvo dos consideraciones prácticas: una, que la defensa pública requeriría de auxiliares, peritos, traductores y otra serie de funcionarios que elevarían muchísimo los costos para la Corte. Según el abogado venezolano, en la audiencia se planteó que era injusto que los estadounidenses cubrieran estos gastos con sus impuestos.

Por otro lado, si el juez decidía que Maduro y Flores tendrían defensa pública, este fallo sería apelado, lo cual llevaría el caso a la Corte de Apelaciones y lo sometería a un proceso que lo estancaría durante meses.

4 de mayo – Cambio de fecha de nueva audiencia

El juez aprobó que se extendiera el lapso para la próxima audiencia del caso Maduro-Flores, una solicitud que ambas partes habían hecho desde que se decidió que el Estado venezolano pagaría la defensa de los acusados.

La audiencia quedó fijada para el 30 de junio de 2026.

16 de mayo – Arresto y deportación a Estados Unidos de Álex Saab

El empresario colombiano, Alex Saab, quien ha sido señalado en reiteradas oportunidades como testaferro de Nicolás Maduro, fue apresado en Venezuela y deportado a Estados Unidos, en donde se le acusó de cargos de conspiración para lavar dinero.

De acuerdo con medios estadounidenses, Saab enfrenta penas de hasta 20 años de prisión por presuntamente usar empresas fantasma, facturas fraudulentas y sobornos para desviar fondos estatales. ¿Podría prestar testimonio contra Maduro y Flores en Nueva York? Eso está por verse. También debe confirmarse si el exgobernante también será implicado en los delitos por los que se acusa a su antiguo aliado.

28 de mayo – AP: Trump frena investigaciones sobre Delcy Rodríguez

La Associated Press reveló que la administración Trump instruyó discretamente a los fiscales federales en Miami a evitar el curso de las investigaciones criminales que supuestamente han avanzado contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Aunque el reportaje no aclara si Rodríguez incurrió en algún delito o si todo el proceso derivaría en una acusación formal, un portavoz del Departamento de Justicia informó que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”.

Mayo – Nicolasito habla de las rutinas de su padre

A lo largo de los últimos dos meses, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante, ha revelado a través de entrevistas con medios extranjeros, cómo es la rutina de su padre en la cárcel de Nueva York. A principios de mayo, dijo que su padre lo llamaba todas las noches, alrededor de las 7:00 pm y que en esas conversaciones le hablaba mucho de la Biblia y sus lecturas.

También confirmó que, desde Semana Santa, lo trasladaron a un área con otros 18 reos. Allí puede ver televisión y comenzó a aprender inglés.

Además de la Biblia, Maduro Guerra dijo que su padre también leía textos sobre metafísica, obras de William Shakespeare, escritos de Simón Bolívar y la Constitución venezolana.

Admitió que está preocupado por la salud de Maduro, quien siempre se había alimentado de forma sana a pesar de su visible sobrepeso. “Mucha verdura, poco azúcar”, comentó. Esa dieta, ahora cambió a carbohidratos, alimentos ultraprocesados y mucha sal.