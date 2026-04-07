Juez negó compartir pruebas del caso Maduro-Flores con Cabello y otros acusados

Este martes, 7 de abril, Alvin Hellerstein, el juez federal de EE.UU. a cargo del caso contra Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, impidió que su defensa comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados”, aseguró AHellerstein en respuesta a la petición realizada por la Fiscalía y añadió que “No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa”.

Hellerstein aceptó la petición de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los “riesgos” que podía suponer para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.

El objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, además de Cabello: Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

De Miraflores a Nueva York sin escalas: el ‘itinerario’ judicial de Maduro y Flores

El proceso judicial que hoy enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York no surgió de la nada. Detrás hay años de expedientes, acusaciones formales, revisión del gran jurado y una arquitectura legal que explica por qué este caso llegó a convertirse en uno de los más complejos y simbólicos de la justicia federal estadounidense.

El reportaje De Miraflores a Nueva York sin escalas: el ‘itinerario’ judicial de Maduro y Flores en EEUU desglosa, paso a paso, cómo se construyó ese camino y qué implica para los acusados ​​cada fase del proceso.

El trabajo ofrece una guía clara, visual y documentada para seguir con precisión el avance del caso y las decisiones que podrían marcar el destino judicial de la expareja presidencial.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El juez rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, como solicitaron sus abogados y emplazó a las partes a una pronta resolución de la cuestión económica debido a que el gobierno estadounidense rechaza que la defensa de ambos sea financiada con los recursos del Estado.

Ese mismo día, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que Maduro podría enfrentar más cargos en EE.UU.

Trump sugirió que las acusaciones actuales son solo la punta del iceberg. ”Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, sentenció Trump, quien además reiteró sus denuncias de que Maduro habría “vaciado sus prisiones” hacia territorio estadounidense, un hecho que el mandatario calificó como un cargo grave que aún debe formularse formalmente.

El mandatario fue tajante en señalar a Maduro como uno de los “principales proveedores de drogas” que ingresan a EE. UU. y celebró que, tras años de eludir la justicia, finalmente pueda comparecer ante la ley de ese país.

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