“La tragedia de la familia Quero Navas confirma que la justicia en Venezuela murió”

Defensores de derechos humanos expresaron su pesar e indignación por la muerte de la señora Carmen Navas, hecho que ocurrió diez días después de que el Estado le confesara que su hijo, preso político y en desaparición forzosa desde enero de 2025, había fallecido hace nueve meses tras estar recluido en el Rodeo I. Exigieron además que la tragedia de la familia Quero Navas no quede impune.

El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, comentó que “la tragedia de la familia Quero confirma que en Venezuela la justicia murió”. Después de esta sentencia, fue tajante en su exigencia: “Ya no hay margen para la indolencia, el cambio de gobierno y la reinstitucionalización del país son necesidades vitales. Necesitamos un Estado que proteja la vida, no uno que la consuma en la impunidad”.

García condenó que el Estado le haya arrebatado a la señora Navas sus últimos meses de vida “sometiéndola a una zozobra inhumana y cruel (…) murió con el corazón roto, esperando una justicia que nunca llegó”. Dijo que la historia de Víctor Hugo y su madre es el testimonio “de un sistema que utiliza el tiempo y el engaño como armas”: “Exigimos que esta tragedia no quede impune. La justicia que llega tarde, tras meses de angustia inducida, no es justicia, es barbarie”.

Foro Penal, organización que acompañó a la madre de Víctor Hugo Quero durante su búsqueda, lamentó profundamente su muerte al tiempo que destacó “su entereza, su dignidad y su perseverancia frente al silencio y la incertidumbre“.

Recordaron que aunque la noticia de la muerte de Víctor Hugo, bajo custodia del Estado llegó como un golpe devastador poco antes del Día de las Madres, “doña Carmen mantuvo siempre la esperanza y la exigencia de conocer la verdad y obtener justicia. Hoy, con su partida, perdemos a una mujer valiente que, a pesar del inmenso dolor, nunca se resignó al olvido. Su lucha se suma a la de tantas familias que claman por respuestas ante las desapariciones y muertes que han marcado a nuestro país”.

La tortura es también contra los familiares

Por su parte, El Observatorio Venezolano de Prisiones responsabilizó a la gestión estatal por el desgaste físico y emocional de la anciana, derivado del ocultamiento del paradero del preso político Víctor Hugo Quero Navas.

A través de un comunicado oficial, la organización independiente lamentó el fallecimiento de Navas y denunció el impacto directo del sistema penitenciario sobre los familiares de los detenidos en el contexto político actual.

“Carmen Teresa fue víctima de la tortura, trato cruel e inhumano de este régimen, quien le mintió por más de un año descaradamente sin importar el dolor de esta madre por tener a su hijo en desaparición forzada”, afirmó la ONG.

El observatorio señaló que este caso no representa un hecho aislado dentro del sistema de reclusión venezolano. La organización recordó que una situación similar afectó a la madre del periodista Ramón Centeno, “quien murió poco después de que él fuese excarcelado, luego de luchar por cuatro años por la libertad de su hijo y por que le brindarán atención médica en prisión”.

Ante estos antecedentes, el OVP alertó que los mecanismos de presión institucional trascienden a los internos: “Hoy este régimen nos demuestra que no solo torturan a los presos políticos sino también a sus familiares, hasta causarle la muerte”.

El OVP exigió formalmente a la defensora del Pueblo y al fiscal general de la República la publicación inmediata de los resultados de la investigación en torno a la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. La solicitud insta a “poner a la orden de la justicia a cada uno de los responsables del sufrimiento y los malos tratos, degradantes e inhumanos, de esta madre de 82 años”.

Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a destituir al ministro para el Servicio Penitenciario, argumentando que el funcionario “ha mentido a través del comunicado, permitir la atrocidad y muchas otras, como la masacre de Yare III”. El OVP confirmó que ya notificó formalmente a los organismos internacionales y mantendrá las labores de documentación sobre el caso.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón se declaró en “luto institucional” ante el sensible fallecimiento de la señora Carmen Navas, y resalto que ella “personificó la entrega de las madres buscadoras de justicia en nuestro país”.

Insistieron en que continuarán trabajando “con firmeza por alcanzar justicia y honrar su legado de resiliencia”.

Mientras que Un Mundo sin Mordaza, además de lamentar deceso de Navas, reconoció “su valentía” que consideran, “expuso ante el mundo la crueldad de un sistema que castiga incluso a quienes solo buscan saber la verdad”. Hicieron sus votos porque “ninguna otra madre tenga que morir consumida por el dolor, la angustia y la impunidad del régimen venezolano”.

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