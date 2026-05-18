Carmen Navas, la nueva Dolorosa

Hay dolores que no caben en el lenguaje. Dolores que no se narran, sino que se contemplan. Como esas imágenes antiguas de la Virgen atravesada por espadas, con el corazón expuesto al mundo, sin defensa posible.

Pero esta Dolorosa no está en los altares. Camina. Pregunta. Suplica. Se sienta en oficinas donde nadie responde. Y envejece esperando.

Se llama Carmen Navas, aunque podría llamarse de cualquier manera.

Durante dieciséis meses buscó a su hijo como se buscan las cosas sagradas: con fe ciega, con obstinación, con una terquedad que solo el amor permite. Recorrió cárceles, tocó puertas, habló con funcionarios que le negaban lo evidente, que le administraban el silencio como si fuera una política de Estado.

Y mientras ella preguntaba, su hijo ya estaba muerto.

Muerto bajo custodia.

Muerto sin despedida.

Muerto sin nombre.

Porque lo enterraron en secreto. En una tumba compartida, con “una lápida de papel” como escribió recientemente Florantonia Singer en El País, y hasta con una fecha equivocada, como si también quisieran desordenar el tiempo para que el crimen no encontrara su lugar.

Hay detalles que desgarran más que los hechos: que esa madre, de más de ochenta años, haya tenido que reconocer el cuerpo de su hijo después de meses de negación. Que haya esperado tanto para tocarlo, para verlo, para despedirse. Que en ese instante final pidiera que le pusieran sus medias, como si aún pudiera protegerlo del frío.

Ahí está la Dolorosa, como la llamaron en un reciente post de Instagram.

No en el mármol. No en la iconografía. Sino en ese gesto mínimo, íntimo, irrebatible: una madre tratando de abrigar a su hijo muerto.

En los viejos cuadros, la Virgen sostiene a Cristo muerto. Aquí no hubo ese privilegio. A Carmen le negaron incluso el derecho elemental de saber si su hijo estaba vivo. Le dijeron que sí, cuando ya había fallecido. Incluso, le inventaron audiencias judiciales sabiendo que estaba muerto. Le construyeron una ficción burocrática donde lo único ausente era la verdad. Porque hay sistemas que no solo castigan: desfiguran la realidad.

La desaparición no es solo física. Es también moral. Es convertir a un ser humano en un expediente sin rostro, en un número sin historia, en un cuerpo que puede enterrarse sin aviso.

Y, sin embargo, hay algo que no pueden borrar. la persistencia de una madre.

Carmen no es un caso aislado. Es un símbolo involuntario de una tragedia que se repite: madres, esposas, hijas, hermanas que buscan en el vacío, que preguntan en un laberinto donde cada puerta conduce a otra puerta y a otra puerta y, finalmente, a otra negación.

Pero ella —con su edad, con su fragilidad, con su terquedad luminosa— ha logrado lo que muchos no: arrancarle al silencio una verdad.

Una verdad tardía.

Una verdad mutilada.

Pero una verdad al fin.

Y en ese camino, en esa obstinación casi sagrada, ha hecho algo más: ha sacudido la conciencia de un país entero. Porque su lucha —que obligó incluso al Estado a reconocer lo que negaba— dejó de ser íntima para volverse pública.

Porque su dolor ya no le pertenece solo a ella, sino a todos los que han aprendido a vivir preguntando y a quienes, atónitos todavía, a pesar de lo que hemos pasado, nos ha conmovido hasta los huesos.

Y quizás por eso duele más.

Porque no estamos ante una muerte solamente. Estamos ante una cadena de crueldades: la detención arbitraria, la desaparición, la mentira sistemática, el entierro clandestino… y, finalmente, la entrega de un cuerpo como quien devuelve un objeto extraviado.

Como si la vida fuera recuperable.

Como si el tiempo pudiera devolverse.

Como si el amor aceptara explicaciones.

La nueva Dolorosa no llora hacia el cielo. Llora hacia las instituciones. Y no pide consuelo: exige verdad.

No lleva un manto blanco y azul. Lleva el cansancio de los días repetidos, de las horas frente a una reja, de las respuestas que nunca llegaron.

No tiene siete espadas. Tiene una sola, más precisa: la certeza de que su hijo murió solo.

Y, sin embargo, hay algo invencible en ella.

Porque después de todo, logró lo único que importa: rescatar a su hijo del olvido.

Lo sacó de una tumba anónima.

Le devolvió su nombre.

Le devolvió su historia.

Y en ese acto —silencioso, maternal, definitivo— venció, aunque sea por un instante, a la maquinaria del anonimato.

Tal vez eso sea lo que más temen los poderosos: no la protesta, no la denuncia, sino la memoria.

Porque mientras haya una madre que recuerde, que insista, que nombre… ninguna muerte será completamente inútil.

Y ninguna injusticia podrá enterrarse del todo.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es