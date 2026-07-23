OVP: Otros dos presos murieron bajo custodia del Estado

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves 23 de julio, que dos privados de libertad fallecieron bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Fénix Lara.

De acuerdo con el OVP, el primer muerto fue identificado como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis (TBC), mientras que el segundo caso corresponde a Alfredo José Febres, quien murió tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.

El observatorio señaló que la muerte de Ruiz y Febres desmonta el discurso oficial de un sistema penitenciario “humanista”.

La organización denunció que las cárceles en Venezuela continúan “marcadas por la escasez de agua potable, la mala alimentación, la falta de medicamentos, la ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela“, que obligan a garantizar a las personas privadas de libertad un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para el resto de la población.

“Cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano”, recalcó el OVP y sumó que mientras los privados de libertad sigan muriendo por enfermedades prevenibles o tratables, no podrá hablarse de un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación.

Finalmente, el observatorio afirmó que continuarán documentando y enunciando cada caso ante los mecanismos nacionales e internacionales.

Hasta el momento, ya son 28 los fallecidos en custodia del Estado en lo que va de año.

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