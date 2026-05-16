Cómo es vivir cada semana esperando que llegue el agua 

“Como quisiera poder vivir sin agua…pero no puedo, siento que muero”, dice un fragmento de la canción Vivir sin Aire de la banda mexicana Maná.

Parecido a lo que canta Fher, el vocalista de la agrupación de rock-pop azteca, *Luis tiene dos establecimientos comerciales de comida en Coro, estado Falcón, y desde que los inauguró hace más de un lustro ha tenido que lidiar con la intermitencia del servicio de agua.

A la capital falconiana el agua por tubería llega dos veces a la semana por un período de cuatro horas, por lo que Luis se vio obligado a comprar tanques y bombas eléctricas para almacenar el líquido.

Luis comentó que con los recientes racionamientos de electricidad que hay en todo el interior de Venezuela, aumenta el riesgo de que el bombeo de agua no se produzca y por eso es necesario contar con más agua almacenada de la normal.

“Tengo tanques de 2000 litros y se puede gastar un promedio de 6000 litros a la semana. Hay semanas en las que el agua no llega porque no hay luz y entonces la gente se ve obligada a comprar camiones cisterna con agua, que suelen costar 15 dólares y traen 4000 litros”, explicó.

El comerciante indicó que además de irregular, el agua que suele salir por los grifos no es cristalina.

“Todos los tanques están sedimentados, el agua llega con tierra, ese es un problema que siempre hemos tenido en esta región”, apuntó.

A la realidad de los comerciantes, tampoco escapa la gente común. Delia vive en un sector al sur de Coro donde el agua por tuberías llega también dos veces a la semana y por un período indeterminado de horas.

La mujer narró que el líquido suele llegar a las casas los lunes y viernes a medianoche. “Tengo que estar pendiente y regularmente me desvelo porque aprovecho esas horas para lavar toda la ropa acumulada, llenar los tanques y hasta bañarme si puedo, es agotador, pero es algo con lo que ya tenemos lidiando bastante tiempo”, indicó.

Manifestó que algunas veces el agua llega con poca fuerza, y en ocasiones, ha podido llenar a lo sumo uno de los dos tanques que tiene. En los momentos más críticos han pasado hasta dos semanas sin agua. “Es una locura, tengo que tener agua almacenada incluso en potes por toda la casa para poder cocinar”.

Caracas tampoco escapa

Aunque la gente del interior piensa que los habitantes de Caracas viven en una burbuja con agua y servicio de electricidad constante, no es así, al menos no del todo.

*Mariana es dueña de una panadería en la parte alta de La Florida, donde el servicio de agua también es irregular.

“Es muy loco porque a los edificios en la parte de abajo les llega con frecuencia, pero a nosotros no y eso que vivimos al pie del cerro El Ávila. Por tubería solemos tener tres o cuatro veces a la semana, de resto, nos defendemos con tanques, hemos tenido crisis, es muy rudo porque para el sector alimentación es vital”, expuso la comerciante.

Angela, vecina de *Mariana, ha sido testigo de la precarización del servicio desde que se mudó a la zona hace una década.

“Antes nunca se iba al agua, ahora los cortes son más constantes y sin aviso, hemos pasado hasta dos y tres días sin agua, con miedo porque el tanque del edificio es pequeño”, comentó Angela.

A escasos metros, en La Campiña, cerca de la sede de Petróleos de Venezuela S.A., a Carmen solo llega el agua por tuberías los lunes y con eso deben establecer un estricto racionamiento para el resto de la semana.

“La ponen media hora en la mañana y 20 minutos en la noche y cuando la cosa está muy crítica, 15 minutos en cada tanda. Lo peor es que llevamos años en esto y ya nos acostumbramos”, puntualizó con resignación.

Casi que en el Sahara

De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) correspondiente a 2025, efectuada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el suministro de agua por acueducto ha sufrido una variación desde 2014.

De 2024 a 2025, el bombeo de agua por tuberías pasó de 80% a 78% y apenas 29% de la población disfruta del servicio diario, 19% de manera continua, 60% la reciben varios días por semana y 11% una vez cada siete días.

La investigación arrojó que 26% de la cotidianidad escolar se vio afectada en 2025 por la intermitencia del agua.

De acuerdo con estimaciones de Monitor Salud, apenas 37% de los hospitales públicos en Venezuela cuentan con agua por un período de entre 7 y 12 horas diarias, mientras que el 3% carece totalmente del servicio.

José María De Viana, expresidente de Hidrocapital, calcula que actualmente la ciudad de Caracas está recibiendo 10 0000 litros de agua menos que hace veinte años. El experto expuso que a principios de los 90, el agua era el problema número 10 en Venezuela, hoy en día está en el primer lugar.

“No es un problema técnico, es un problema institucional y político, no ha habido voluntad por parte de las autoridades para solucionar el problema”, dijo el ingeniero, quien también fue presidente de la empresa del Estado, Movilnet.

Para De Viana, la solución al problema del agua pasa por modernizar los equipos que ya se tienen.

“No hay que comprar nada, las maquinarias están, lo que hay que hacer es repararlas y hacerles mantenimiento, el asunto es que no se les ha dado el cuidado adecuado”, sentenció el experto.

Para De Viana, con una inversión de tres mil millones de dólares se puede recuperar el sistema hídrico de la nación y optimizar el servicio.

De Viana sentenció que dotar a Caracas de agua es más complejo que hacerlo en otras ciudades del interior, porque el agua que viaja a la capital lo hace desde embalses como Camatagua y Taguaza a kilómetros de distancia; y La Mariposa y La Pereza, que están vacíos desde hace siete años.

El expresidente de Hidrocapital dijo que si bien la solución al problema del agua es algo que compete estrictamente al Estado venezolano, en países subdesarrollados como Colombia y Perú el sistema de distribución funciona relativamente bien porque hay una cultura de pago justo del servicio.

“En todos los países, las inversiones que se hacen para mejorar los servicios de agua vienen en su mayoría de los contribuyentes. Por supuesto, cuentan con un servicio óptimo, es simple, la gente paga y obtiene un beneficio”, dijo De Viana.

Consideró que el modelo de gerencia de servicios públicos que impera en Venezuela es antiguo y fracasado: “Esta, como la electricidad, es una empresa que puede tener múltiples actores y puede haber capital privado. El Estado ha sido insensible en cuanto al tema del agua, además es necesario crear un sistema descentralizado”, apuntó el experto.

De Viana también expuso que el sistema de distribución de agua en Venezuela está manejado por gente incompetente e insistió en que no es un problema de dinero, sino de capacidad técnica”.

El ingeniero recalcó que los servicios públicos funcionan como condominios de edificios.

“Hay que estar al día con el pago para estar bien y disfrutar de las bondades de vivir en comunidad. Si se toman los correctivos en este momento, es probable que en 10 años, el agua que tengamos sea de calidad”, enfatizó De Viana.

*Nombres cambiados a solicitud de los entrevistados

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