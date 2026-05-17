¿Entrega de Alex Saab a EE.UU. abre un “puente aéreo” de extradiciones?

Tras conocerse el pasado 16 de mayo que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez había entregado a Estados Unidos al empresario conocido como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, diversos analistas y expertos en derechos humanos opinaron sobre lo que representa este procedimiento para la cúpula madurista, sus alcances y el manejo jurídico del caso.

El empresario colombiano llegó a Estados Unidos la noche del sábado 16 de mayo de 2026. Aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida y arribó fuertemente custodiado por agentes de agencias federales estadounidenses, incluyendo la Administración de Control de Drogas (DEA).

#EnVideo | Así fue la llegada del empresario colombiano Alex Saab a Miami, tras conocerse su extradición a los Estados Unidos.



EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales,… pic.twitter.com/oCQX3pmpg9 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) May 17, 2026

“Algunos no han dimensionado el tema: Luego de la entrega de Alex Saab por parte de Delcy Rodríguez, queda claro que se ha suprimido en este ‘nuevo momento’ político el proceso de extradición. No hay simulación de formalidad, legalidad o derecho a la defensa, solo hay supervivencia por los Rodríguez. En adelante, cualquiera puede ser entregado con la misma fórmula, sin importar si es nacional o extranjero”, comentó en sus redes sociales el exfiscal exiliado, Zair Mundaray.

#ENSAYO Algunos no han dimensionado el tema: Luego de la entrega de Alex Saab por parte de @delcyrodriguezv, queda claro que se ha suprimido en este "nuevo momento" politico, el proceso de extradición. No hay simulación de formalidad, legalidad o derecho a la defensa, sólo hay… — Zair Mundaray (@MundarayZair) May 17, 2026

También en X Ricardo Rios, analista de entorno y miembro de la Asociación Civl “Estrategia Ciudadana”, analizó el caso a partir de las publicaciones y sentencias del propio madurismo.

“Es público, notorio y comunicacional (Saime dixit) que Saab es considerado venezolano por Jorge Rodríguez. Es de suponer que la extradición de Saab se logró quitándole la nacionalidad (hipótesis, dada la opacidad del tema) También es un hecho que la actual AN se arrogó la facultad de retirar la nacionalidad a cualquier venezolano, incluso por nacimiento -en este comentario, enlazó a una nota en la que se comunicaba el inicio del proceso para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López- Ergo, la extradición de Saab acaba de abrir la posibilidad de un puente aéreo para que cualquiera (en especial si formas-te- parte de la coalición) sea extraditado. A eso se llama ser preso de tu propia invención”, analizó Ríos.

Por su parte, el politólogo Walter Molina calificó la reciente medida contra Alex Saab como una entrega directa de la cúpula oficialista a Washington, sentenciando que, “oficialmente, Alex Saab fue deportado a Estados Unidos”.

Según el analista, aunque la gestión interina de Delcy y Jorge Rodríguez intente disfrazar el hecho con “tecnicismos jurídicos y eufemismos burocráticos”, la realidad política es que las autoridades terminaron entregando “al mayor testaferro del madurismo” tras la captura de Nicolás Maduro a principios de 2026.

Molina destacó el enorme impacto de esta decisión, al tiempo que recordó que Saab pasó de ser un “héroe revolucionario”, “diplomático venezolano” y “enviado especial” protegido por el entorno presidencial, a convertirse convenientemente en un mero “ciudadano colombiano acusado de delitos financieros”.

El politólogo contrastó las millonarias campañas internacionales de lobby y la propaganda de “resistencia antiimperialista” financiadas por el Estado con la cruda realidad de la población, a la par de que “millones de venezolanos hacían colas para sobrevivir mientras tenían que comer comida podrida de esas cajas CLAP con las que este sujeto se hizo milmillonario”.

Para el experto, el verdadero hito de este escenario radica en que el chavismo acaba de fracturar un pacto central para la supervivencia interna de su “mafiosa estructura de poder”: la de ofrecer “la garantía de protección absoluta para sus operadores financieros, sus empresarios aliados y sus articuladores internacionales”.

Molina concluye que este quiebre sembrará un profundo temor en el resto del entramado oficialista, pues deja en el aire una incómoda interrogante para los demás jerarcas: si entregaron a su operador más valioso, “¿qué garantías reales tienen ahora los demás, así su pasaporte sea 100% venezolano?”

Oficialmente, Álex Saab fue deportado a Estados Unidos. Sí, deportado. Así lo comunicó la propia tiranía interina venezolana. Y aunque el régimen intente disfrazar el hecho con tecnicismos jurídicos y eufemismos burocráticos, digámoslo de forma más clara: Delcy y Jorge Rodríguez… pic.twitter.com/aPd8NbWmiN — Walter Molina (@WalterVMG) May 17, 2026

Vacíos legales del procedimiento

Uno de los elementos que más llamó la atención sobre el anunció de que Saab había sido entregado a Estados Unidos fue que en el comunicado en el que se confirmó el hecho el Saime definió a Saab como “ciudadano colombiano”. Esta afirmación contradijo a las insistentes declaraciones de altos voceros del oficialismo quienes, durante ellos, aseguraron que el empresario había sido nacionalizado venezolano y que su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en 2021 había violado su inmunidad diplomática, ya que era representante humanitario del madurismo.

Desde el área de los Derechos Humanos, defensores de derechos como Marino Alvarado, llamaron la atención sobre las irregularidades del procedimiento. Alvarado preguntó dónde está la sentencia de la Sala Política Administrativa, que es la única facultada para revocar nacionalidades.

“¿Se le abrió el proceso de revocatoria y pudo defenderse? ¿Y el procedimiento de extradición que le correspondía luego de quitar la nacionalidad? Todo mal”, comentó también en X.

Y dónde está la sentencia de la Sala Política Administrativa, la única que puede revocar nacionalidades?



Se le abrió el proceso de revocatoria y pudo defenderse?



Y el procedimiento de extradición que le correspondía luego de quitar la nacionalidad?



Todo mal. https://t.co/yxq2Q20hOg — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 17, 2026

Alberto Arteaga, abogado y profesor en Derecho Penal, también aclaró que por la presunta comisión de delito, ante el requerimiento de otro Estado, “es necesario recurrir al procedimiento de extradición” y no a una deportación.

“La deportación de un extranjero no se puede imponer como fórmula sustitutiva de la extradición”, enfatizó.

Por la presunta comisión de delitos , ante el requerimiento de otro estado, es necesario recurrir al procedimiento de extradición ! — Alberto Arteaga (@ArteagaSanchez) May 16, 2026

En este punto, cabe resaltar que en términos jurídicos, la deportación es un proceso migratorio administrativo en el que un país expulsa a un extranjero por infringir sus leyes de inmigración. Mientras que la extradición es un procedimiento judicial y penal en el que un Estado entrega a una persona a otro país que la reclama para juzgarla o cumplir una condena.

En un documento del Departamento de Estado del año 2001 se menciona que hay un tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Venezuela que se firmó en 1922. El tratado contiene una lista limitada de delitos extraditables, y el narcotráfico no figura entre ellos, pero destaca que Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Droga y el Estupefacientes de 1988, y que según los términos de dicha Convención, “el narcotráfico y el lavado de dinero conexo se consideran extraditables en virtud del tratado bilateral de extradición”.

Resaltan que aunque la Constitución venezolana de 1999 prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos venezolanos, Venezuela ha demostrado “buena fe al extraditar a personas no venezolanas a Estados Unidos” y que, en otras ocasiones, las autoridades venezolanas han gestionado la deportación o expulsión de extranjeros para ser juzgados en Estados Unidos.

A juicio de la educadora, defensora y experta en derechos humanos, Ligia Bolívar, la “detención-desaparición y extradición de Saab están llenas de irregularidades” y advirtió las consecuencias que esto pudiese desencadenar.

“Nuestra peor desgracia será que, a causa de las arbitrariedades de Rodríguez y Trump, el tipo termine reconocido como la víctima que es ante los órganos internacionales de protección de Derechos Humanos”, sentenció.

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