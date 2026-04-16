El Mañanero del 16 de abril: familiares de presos políticos hacen el primer reclamo a Larry Davoe

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 16 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A una semana que familiares de presos políticos denunciaran el uso indebido de la fuerza contra los detenidos en El Rodeo I, y la posterior suspensión de visitas a varios de ellos, la denuncia se elevó a la Fiscalía este miércoles, 15 de abril, para llamar la atención del fiscal general Larry Devoe, con la entrega de un documento que contiene 12 petitorios sobre los detenidos por razones políticas.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla

Andreína Baduel: “Quiero exigir una fe de vida de mi hermano, porque ha pasado una semana de esta situación y la respuesta fue suspenderme las visitas”.

Lo que rompe en redes

El dirigente político de oposición, Juan Pablo Guanipa recordó que este 15 de abril se cumplen 24 años de “la injusticia a los policías metropolitanos. 24 años desde que los verdaderos culpables están libres y los inocentes tras las rejas”.

Se cumplieron 24 años desde la injusticia a los policías metropolitanos.



24 años desde que los verdaderos culpables están libres y los inocentes tras las rejas.



Exigimos que acabe esta tragedia y que Hector Rovain, Erasmo Bolívar y Luis Molina sean liberados inmediata e… pic.twitter.com/Qmyr7D1B9e — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) April 15, 2026

Azuquita pa’l café

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba rindió homenaje póstumo a la cantante Celia Cruz por su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026.

Felicitamos a la incomparable Celia Cruz por su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026. ¡Azúcar!



Míralo aquí 👉🏻: https://t.co/Wjha7qdOWx pic.twitter.com/Ky3lqDpMuc — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) April 15, 2026

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas los eventos gratis que hay en Caracas durante esta semana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

