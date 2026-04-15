Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhorta a efectuar elecciones ante vacancia presidencial 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela sentenció a través de un comunicado que es perentorio llevar a cabo elecciones en un futuro cercano debido a la falta absoluta de la figura de presidente de la República.

La institución recordó que de acuerdo a los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de existir una falta absoluta o temporal del presidente, la vicepresidenta debe asumir el ejercicio del cargo de manera transitoria.

La Academia sentenció que la Carta Magna estipula en su artículo 234 que transcurrido más de 90 días desde la vacancia del cargo presidencial, la Asamblea Nacional debe considerar prorrogar la suplencia por 90 días más.

Aclararon que si transcurre este periodo, el cual feneció el pasado día 3 de abril, y el Parlamento no acuerda una prórroga la Constitución establece que debe darse “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

La academia recordó que la Constitución consagra el principio republicano de que el jefe del Estado debe ser electo mediante sufragio universal, directo y secreto, y por otro lado sentenció que el rol de vicepresidente ejecutivo es designado por el presidente y no es un cargo de elección popular “por lo tanto, quien lo ejerce, no tiene legitimidad democrática. La suplencia del vicepresidente por la vacancia presidencial ocurrida es de carácter funcional y temporal”.

Luego del arresto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez fue juramentada dos días después como presidente encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo el argumento de garantizar la continuidad administrativa del Estado.

El pasado 2 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no descartó celebrar elecciones en el país, aunque dijo que la prioridad inmediata es la recuperación económica.

Dijo que la situación derivada del arresto de Maduro no está contemplada expresamente en las leyes por lo que el lapso de 180 días establecido por la falta absoluta o temporal no aplica en este caso.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia y vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, indicó este martes 14 de abril que las elecciones no van a resolver los problemas de Venezuela y que se “harán cuando toquen y nosotros vamos a ganarlas como siempre”.

“Cualquier ejecutoria o interpretación que desconozca el derecho de los venezolanos a elegir a su presidente viola el principio democrático y el estado de derecho, por lo cual debe garantizarse a todos los electores, estén o no en el país, el derecho al sufragio para elegir al presidente”, se desprende del comunicado de la Academia.

Conforme a lo estipulado en el artículo 296 de la Constitución, la Academia exhortó a los miembros de la Asamblea Nacional a garantizar el funcionamiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por diferentes sectores de la sociedad y personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos.

También instó a regularizar la situación de los partidos políticos afectados por la inhabilitación de sus tarjetas y de las personas que tienen cercenados sus derechos políticos con sanciones administrativas.

“La Academia reitera su disposición de servir al país y sus instituciones, aportando, desde su ámbito académico y consultivo, reflexiones y propuestas que coadyuven a la reafirmación institucional y a la búsqueda de soluciones respetuosas del orden constitucional”, puntualizó el comunicado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.