El breve paso de Laura Dogu en funciones diplomáticas en Caracas

La embajadora de carrera Laura F. Dogu anunció este miércoles el fin de su asignación temporal como encargada de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, una misión que le fue encomendada tras los sucesos de enero de 2026.

Nombrada por la administración de Donald Trump el pasado 22 de enero de 2026 —apenas tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores— Dogu cumplió una gestión de dos meses y medio enfocada en la implementación de la política de Washington para la transición.

Dogu llegó a Venezuela el 31 de enero de 2026, para reabrir la sede diplomática que estuvo cerrada durante siete años tras la ruptura diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.

En su comunicado de despedida, expresó su gratitud hacia las figuras clave de esta etapa:

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, expresó en el comunicado.

Y es que la tarea encomendada por el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, fue justo la de impulsar un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A pesar de su partida, la “experta en crisis autoritarias”, como se le conoce, aseguró que el equipo en Caracas no detendrá sus labores y que la hoja de ruta diseñada por Rubio continuará siendo el norte de la misión.

Entre otros puntos, este plan contempla la estabilización del sector petrolero bajo supervisión internacional para evitar que los recursos beneficien a estructuras del antiguo régimen, y la restauración de la seguridad nacional. En el marco de este diseño, el gobierno de EE.UU. ha ido flexibilizando sanciones de antigua data contra la industria petrolera, comercialización del oro, para hacer negocios con el gobierno y recientemente, contra el Banco Central de Venezuela y la banca pública nacional.

El reemplazo de Dogu será John Barrett, un diplomático con amplia experiencia en la región que actualmente se desempeña como Encargado de Negocios en Guatemala. Barrett ha ocupado cargos estratégicos en las embajadas de Panamá, Perú y el consulado en Recife, Brasil.

Misión exprés en tiempos de “transición”

Laura Dogu retomará su cargo previo como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE. UU., el general Dan Caine, anunció en su comunicado.

En sus casi tres meses de gestión en Venezuela, además de la reapertura de la embajada de EE.UU. en Caracas, Dogu restableció formalmente los canales diplomáticos e inicio un proceso de contacto con actores políticos y económicos. Bajo su mando vinieron al país importantes funcionarios estadounidenses como el secretario de Energía, Chris Wright, el subsecretario de Defensa, Joseph Humire, el comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, y también recibió a representantes de grandes corporaciones petroleras y mineras.

El primer video que compartió sobre lo que sería su trabajo en el país y el momento “histórico” que enfrentaría para lograr una Venezuela “amigable, estable, próspera, democrática” incluía imágenes del operativo militar de EE.UU. en Venezuela para capturar a Maduro.

#AHORA | 🇺🇸 🇻🇪 Laura Dogu difundió un vídeo al reabrir la misión diplomática de EEUU en Venezuela.



"Vamos a ejecutar el plan de tres fases: primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad; segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos… pic.twitter.com/IQDD7KwX59 — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) February 3, 2026

En su primera semana en Venezuela, sostuvo una reunión con las autoridades encargadas del país. Dogu compartió imágenes del evento y due enfática al destacar que en la reunión con Delcy Rodríguez -a quien no llamó presidenta encargada entonces- y Jorge Rodríguez reiteró las tres fases de Marco Rubio sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición – LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) February 2, 2026

Al culminar la visita del secretario de energía, Chris Wright, Dogu tildó el viaje como “altamente productivo” e insistió en que las reuniones con las autoridades interinas y los líderes empresariales “sentaron las bases para la inversión”, al tiempo que recalcó que estaban comprometidos con el plan de Donald Trump para lograr “una Venezuela próspera”. En ese viaje visitaron los campos petroleros y las instalaciones de Chevron.

Hoy viajamos fuera de Caracas junto a @Energy y @SecretaryWright para ver de primera mano las instalaciones de Chevron y los campos petroleros venezolanos. Trabajamos activamente para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de… pic.twitter.com/NYZMg1GMQK — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) February 12, 2026

Dogu también gestionó en febrero 2026 la llegada de cargamentos de medicamentos e insumos médicos. El primero de los cargamentos llegó al país el 13 de febrero y constaba de seis toneladas y otro de 65 toneladas (65.000 kg) arribó el 21 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía.

El 14 de marzo, Dogu izó la bandera de EE.UU. en su sede diplomática en Caracas y recalcó que de esa forma, “había comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

El 25 de marzo, la encargada de negocios sostuvo un encuentro con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses en Caracas para conocer de primera mano “las grandes oportunidades que ofrece Venezuela y formar parte de la transformación económica del país”. En un mensaje publicado en la cuenta en Instagram de la embajada se difundió su mensaje: “El sector privado de los EE.UU. desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera, y estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”.

A finales de ese mes, en el marco de la reapertura oficial de la embajada, pronunció que esto apenas estaba empezando “y falta mucho por hacer”.

La diplomática puntualizó en esa ocasión que el trabajo inmediato se centraría en fortalecer la relación con empresarios, actores políticos y la sociedad civil de Venezuela y que la implementación de este programa demandaría tiempo, cooperación y el compromiso de todas las partes. Enfatizó asimismo que los desafíos estructurales del país solo podrán superarse con un “trabajo coordinado y gradual”.

Esquivó las amenazas veladas

Un episodio delicado ocurrió pocos días después de que Laura Dogu llegara al país. En redes circuló un mensaje de un tuitero chavista en donde advertía: “Que se le recuerde a Laura Dogu que el movimiento chavista tiene el monopolio de las armas”.

Los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart reaccionaron a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), y calificaron estos mensajes como parte de la “verdadera cara del régimen chavista”. María Elvira Salazar fue categórica: “Amenazar a un diplomático estadounidense con armas no es retórica. Es terrorismo, simple y llanamente. Esta es la verdadera cara del régimen chavista: una estructura criminal que sobrevive mediante la intimidación, la violencia y el miedo”.

Díaz Balart, por su parte, recordó que cualquiera que amenace a funcionarios de EEUU en Venezuela, Cuba u otros lugares “enfrentará consecuencias” y que el gobierno de su país “o apaciguará ni permitirá impunidad para los matones que pongan en peligro vidas estadounidenses”.

No obstante, no hubo una respuesta oficial desde la embajada de Estados Unidos a este tema.

¿Cómo lo ven los analistas?

Para la internacionalista Magdanela Boersner, el relevo en la embajada estadounidense solo significa que Dogu cumplió con la primera fase de “apertura y estabilización” y que esta terminó.

“Barrett entra a cumplir la etapa de gestión operativa y técnica. Menos simbología y más ingeniería política. Barrett es el diplomático de gestión y ejecución”, afirmó en un comentario difundido en la red social X.

A su juicio, el nuevo jefe de negocios tendrá como prioridad “gestionar la transición, no simbolizarla”. La designación, desde su interpretación, también indica que Washington “ve la situación lo suficientemente estable para pasar a la fase técnica y operativa”.

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