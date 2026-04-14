EE.UU. flexibiliza sanciones contra el BCV, Banco de Venezuela y otras entidades públicas

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió dos licencias este 14 de abril para flexibilizar algunas sanciones impuestas al gobierno y entidades financieras en Venezuela.

Con la Licencia General 56 se autorizan las negociaciones relacionadas con el comercio de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, mientras que la Licencia General 57 permite el flujo de una amplia gama de servicios financieros que involucran a las principales instituciones bancarias del Estado venezolano, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Estas medidas siguen a una serie de disposiciones y aperturas económicas del gobierno de Donald Trump en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

¿Qué servicios autoriza la nueva licencia 57?

La medida abre la puerta para que ciudadanos, empresas e instituciones financieras operen con el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. Los alcances incluyen:

Servicios cotidianos: Uso de tarjetas de débito, crédito, cajeros automáticos y billeteras digitales.

Uso de tarjetas de débito, crédito, cajeros automáticos y billeteras digitales. Pagos laborales: Procesamiento de nóminas, salarios, pensiones y beneficios para empleados públicos.

Procesamiento de nóminas, salarios, pensiones y beneficios para empleados públicos. Transferencias y remesas: Se autorizan transferencias electrónicas (ACH, cablegráficas) y servicios de envío de dinero hacia y desde estas instituciones.

Se autorizan transferencias electrónicas (ACH, cablegráficas) y servicios de envío de dinero hacia y desde estas instituciones. Operaciones en dólares: Se habilitan servicios de corresponsalía y cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses.

Se habilitan servicios de corresponsalía y cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses. Gestión bancaria: Apertura, mantenimiento y cierre de cuentas, así como el otorgamiento de préstamos e inversiones.

Límites y controles que persisten con la Licencia 57

A pesar de la flexibilización, la OFAC mantiene controles estrictos en puntos clave que detalla en la licencia.

No hay “borrón y cuenta nueva”: La licencia no desbloquea activos o propiedades que ya estaban congelados antes de esta medida.

La licencia activos o propiedades que ya estaban congelados antes de esta medida. Lista SDN: No beneficia a individuos que estén sancionados nominalmente en la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” (Lista SDN). Es decir, si un funcionario tiene una sanción individual directa, sigue excluido del sistema.

No beneficia a individuos que estén sancionados nominalmente en la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” (Lista SDN). Es decir, si un funcionario tiene una sanción individual directa, sigue excluido del sistema. Cumplimiento legal: Todas las operaciones deben seguir cumpliendo con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (como la Ley Patriota de EE. UU.).

Licencia 56: autorización de contratos con ciertas condiciones

Con esta medida del Departamento del Tesoro, que también fue dada a conocer este 14 de abril, se permite a las empresas participar formalmente en negociaciones comerciales y firmar acuerdos con el Estado venezolano, sus ministerios y entes descentralizados



La licencia elimina la barrera legal que impedía incluso el acercamiento preliminar y permite la firma de memorandos de entendimiento, facturas pro forma y la participación en licitaciones públicas Sin embargo, la licencia es estrictamente preparatoria: ningún contrato puede ejecutarse ni generar pagos reales hasta que la OFAC emita una autorización específica adicional

Las limitaciones que destaca la licencia son estrictas en evitar el financiamiento indirecto o la elusión de otras sanciones. Resaltan que quedan prohibidos los pagos en oro o criptoactivos estatales (Petro), así como cualquier transacción vinculada a la deuda soberana o acciones de Pdvsa. Del mismo modo, destaca la restricción geopolítica: la licencia queda anulada si en la negociación participan actores de Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte o entidades con control chino, lo que mantiene un control sobre estas influencias en el comercio venezolano.

Posibles repercusiones de ambas licencias

El experto en derecho y profesor José Ignacio Hernández comentó en la red social X que la licencia 57 que autoriza operaciones de la banca pública “podría ser el primer paso hacia la agilización de la asignación de dólares en el mercado de cambio”.

Con respecto a la licencia 56, señaló, que podría facilitar las negociaciones para proporcionar bienes y servicios en infraestructuras clave, como el sector eléctrico.

La OFAC emitió dos nuevas licencias con respecto a Venezuela:

1. Una amplia autorización para el Banco Central, el Banco de Venezuela y otras instituciones financieras. Esta licencia podría ser el primer paso para acelerar la asignación de dólares en el mercado cambiario. — Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 14, 2026

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