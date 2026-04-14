Claves | En qué consiste la “mayor expansión de Chevron” en Venezuela que firmó Delcy Rodríguez

Chevron y Venezuela firmaron un acuerdo este lunes, 13 de abril, para buscar una relación según publicitaron de “ganar-ganar” entre ambos, donde la empresa aumentará su participación en la explotación de crudo, mientras que Petróleos de Venezuela, S.A. recuperará el control de los yacimientos de gas.

La firma contó con la presencia de altos funcionarios estadounidenses, como la encargada de negocios Laura Dogu y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit, subrayando el respaldo de Washington al proceso.

Este movimiento ocurre dentro del marco de un plan de reconstrucción energética de 100 mil millones de dólares que busca estabilizar la economía tras los cambios políticos recientes en el país.

“Felicito la firma de este acuerdo, estuvimos días en negociaciones, pero hoy podemos mostrar esta firma como ejemplo de perseverancia, compromiso y de que sí hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y que puedan tener un porvenir próspero”, señaló Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE. UU.

El documento fue firmado por Hector Obregón, presidente de Pdvsa; Eduardo Pinto, vicepresidente de exploración y producción de Pdvsa y presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo; y por Mariano Vela y Mario Gandara, presidente y vicepresidente comercial de Chevron Venezuela, respectivamente.

¿En qué consiste el acuerdo?

El pacto se define como un intercambio de activos (asset swap) destinado a ampliar las operaciones de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Este es uno de los primeros grandes acuerdos de expansión desde que Estados Unidos lanzó un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para el sector energético venezolano y tras la aprobación de una reforma integral a la Ley de Hidrocarburos en enero de 2026, la cual fomenta la inversión extranjera y privada.

Se trata de un intercambio cuyo objetivo es que cada parte se especialice: Chevron toma el control del petróleo pesado (más rentable para ellos) y Venezuela recupera el control de sus yacimientos de gas marino.

Lo que se le cedió a Chevron

Como parte de este intercambio estratégico, Chevron recibió lo siguiente:

Aumento de participación accionaria: En una empresa conjunta llamada Petroindependencia, subieron su participación del 35% al 49%.

Nuevos derechos de explotación: Ahora tienen permiso para sacar petróleo en una zona nueva llamada Ayacucho 8.

¿Qué beneficios hay para PDVSA?

Al entregarle a Chevron más control sobre el petróleo, Pdvsa recibe a cambio activos que considera vitales para el futuro energético del país en este nuevo momento político que surgió tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero:

Recuperación del gas: Chevron le devolvió a Pdvsa el 100% del control de los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana. Esto incluye el campo Loran, uno de los yacimientos de gas más grandes de la región.

Libertad para negociar: Al recuperar estos campos de gas, Pdvsa ahora tiene la “mano libre” para buscar nuevos socios internacionales, como se rumorea con Shell, según una publicación de Reuters, que traigan tecnología específica para gas, algo que Chevron no estaba priorizando.

Los ingresos y la relación con EE. UU.

La presidenta encargada con el aval de la administración de Donald Trump, Delcy Rodríguez, afirmó que los ingresos derivados de estos acuerdos irán “directamente” a un “beneficio compartido” entre Venezuela y Estados Unidos.

“Creo que Chevron puede servir de ejemplo de lo que ha sido una empresa productora de hidrocarburos comprometida con Venezuela, que en los peores momentos, en las peores dificultades, no se fueron, se mantuvieron en el país; y que hoy dan muestras claras de seguir avanzando”, expresó Rodríguez el lunes tras la firma del acuerdo.

🚨 #ÚltimaHora | Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró la firma de acuerdos entre PDVSA y Chevron para el intercambio de activos en campos de gas y petróleo, con el objetivo de fortalecer la producción energética del país.#Globovisión #Nacionales pic.twitter.com/0dYKZsk73y — Globovisión (@globovision) April 13, 2026

Pero Rodríguez también aprovechó la oportunidad para insistir en “avanzar a una Venezuela sin sanciones”. A su juicio, esa es una manera de “brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela”.

En medio de negociaciones clave para la economía del país, Delcy Rodríguez encabeza la firma de un nuevo acuerdo con Chevron, apostando por una Venezuela sin sanciones y con mayor seguridad para la inversión internacional.



Un mensaje que insiste en algo claro: no se trata de un… pic.twitter.com/1AmIc4i0yF — Hinterlaces (@Hinterlaces) April 13, 2026

Por su parte, Javier La Rosa, presidente de Chevron Latinoamérica, celebró que la compañía maneje “la mayor producción del país” en las empresas mixtas que manejan. “Hoy me siento orgulloso de representar a Chevron, una empresa que donde va, muestra su compromiso con ser un socio estratégico, con una visión clara de largo plaza y con un espíritu de ganar-ganar en todas nuestras transacciones”, acotó en declaraciones televisadas.

🚨 #ÚltimaHora | | El presidente de Chevron Latinoamerica Javier La Rosa reafirmó el compromiso de la empresa con la expansión de sus operaciones en Venezuela, en el marco de la alianza con PDVSA y las empresas mixtas que operan en el país. pic.twitter.com/lqbqqWRs4V — Globovisión (@globovision) April 13, 2026

La agenda impuesta de los Rodríguez

En paralelo a lo que calificó como “la mayor expansión de Chevron en Venezuela”, Benigno Alarcón, analista político y exdirector del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, cuestionó la designación de Vladimir Padrino López como ministro de Agricultura y Tierras.

“Los Rodríguez imponen paso a paso su propia agenda política”, señaló Alarcón en su cuenta de X.

El mismo día que Washington y Caracas firman la mayor expansión de Chevron en Venezuela —con el subsecretario de Energía de EE. UU. presente en el acto—, el régimen designa Vladimir Padrino López como ministro. Los Rodríguez imponen paso a paso su propia agenda política. — Benigno Alarcón Deza (@benalarcon) April 14, 2026

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