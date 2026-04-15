Activan jornada gratuita para frenar el avance del cáncer de piel

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) redobla su compromiso con la prevención del cáncer de piel y anuncia una jornada gratuita de despistaje de lesiones, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril de 2026.

La iniciativa busca brindar atención especializada para identificar padecimientos de forma precisa, permitiendo a los pacientes obtener un diagnóstico antes de que las lesiones generen daños permanentes. La jornada contará con un equipo multidisciplinario que atenderá de forma simultánea en dos puntos estratégicos: la Torre Clínica del GMSP y la sede de Plaza Venezuela.

Las afecciones de la piel presentan una alta incidencia en la población venezolana y requieren un abordaje temprano para evitar que se transformen en emergencias médicas.

La dermatóloga Fabiana Ortega explicó que el propósito es proporcionar una diagnosis que no solo alivie la causa, sino que atienda las manifestaciones clínicas de forma preventiva. “La piel debe lucir homogénea, tersa y sin descamaciones. Todo cambio en una zona debe llamar la atención: lesiones que cambian, no cicatrizan o sangran fácilmente”, adviertió la especialista.

Por su parte, la doctora María Wan Der Biest añade que la vigilancia debe ser rigurosa con “los lunares que cambian de tamaño y las manchas oscuras que crecen o tienen bordes irregulares”.

Ambas especialistas coinciden en que estas señales son sospechosas y deben ser revisadas por un profesional para descartar un melanoma u otras formas de cáncer cutáneo.

Diagnóstico y acompañamiento al paciente

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, sirve de sostén a músculos y huesos, nos conecta con el entorno y refleja nuestra salud general. Sin embargo, su ciclo de regeneración (de 25 a 28 días) puede verse alterado por factores externos.

Durante la jornada, se atenderá tanto a personas con lesiones inquietantes como a quienes deseen evaluar sus lunares de forma preventiva. La doctora Ortega recalcó que es indispensable atender a tiempo estas patologías, ya que pueden generar infecciones recurrentes por lesiones abiertas o cambios permanentes en la piel.

En caso de detectar lesiones que luzcan sospechosas tras la evaluación, se procederá de la siguiente manera:

Toma de muestra: Se realizará una biopsia con un costo de 100 dólares .

Se realizará una biopsia con un costo de . Lesiones adicionales: Si el paciente requiere más de una biopsia, cada una adicional tendrá un valor de 35 dólares .

Si el paciente requiere más de una biopsia, cada una adicional tendrá un valor de . Servicio integral: El costo incluye materiales, procedimiento, estudio de la muestra y la consulta posterior para retiro de puntos y entrega de resultados.

Recomendaciones para una piel sana

El daño solar acumulado cambia el ADN celular, provocando manchas y pérdida de elasticidad. Para minimizar estos riesgos, las dermatólogas recomiendan:

Protección diaria: Usar protector solar con factor mayor a 30 y reaplicar cada tres horas.

Usar protector solar con factor mayor a 30 y reaplicar cada tres horas. Uso de barreras físicas: Aprovechar gorras, sombreros y ropa de manga larga con protección UV.

Aprovechar gorras, sombreros y ropa de manga larga con protección UV. Evitar errores comunes: No utilizar protectores a prueba de agua en la ciudad (son exclusivos para playa/piscina) y evitar el bronceado artificial.

Para ser atendido en el GMSP, inscribirse para esta jornada gratuita, solicitar citas y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, y se puede escribir vía WhatsApp al 0412/0422/0414/0424 CLINICA (2546422), también por la página: www.grupomedicosp.com Además, puede seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y en su canal de YouTube.