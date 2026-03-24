El Mañanero del 24 de marzo: Pese al sabotaje, trabajadores protestaron por sus derechos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 24 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió el paso de trabajadores, pensionados y jubilados a la Plaza Caracas en la capital de la República. Con consignas como “salario justo y digno”, cientos de manifestantes marcharon para exigir un aumento del salario mínimo y de las pensiones. El sueldo básico lleva cuatro años congelado en 130 bolívares, el equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita del fin de semana

“No hay estabilidad posible sin cohesión social. No hay crecimiento sostenible sin legitimidad institucional”, Edmundo González Urrutia

Lo que rompe en redes

El canal de señal libre Venevision emitió un reportaje sobre el racionamiento de luz mientras trabajaban con una planta eléctrica.

Venevisión informa irónicamente sobre los días de racionamiento eléctrico mientras están SIN LUZ pic.twitter.com/he54zSub8U — Leo (@liongp_) March 23, 2026

Azuquita pa’l café

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo mostró cómo se prepara para el venidero Mundial de Fútbol.

Getting better every day 💪🏽 pic.twitter.com/6z0WCE8yMg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 23, 2026

La ñapa (recomendamos…)

La película Proyecto Salvación se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla de esta temporada.