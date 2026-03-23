“Faltan 472 presos políticos por liberar”: Plataforma Unitaria comparte lista de excarcelados

La Plataforma Unitaria Democrática compartió este domingo, 22 de marzo, la lista actualizada de presos políticos que han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que iniciaría un proceso de excarcelaciones en el país.

Mediante el listado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la coalición opositora precisó que entre el período señalado han verificado 746 excarcelaciones, pero “faltan 472 presos políticos por liberar”.

Recordaron que a más de un mes de aprobarse la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, exigen “procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de TODOS los presos políticos. Para la libertad de TODOS solo se necesita voluntad política”.

ACTUALIZACIÓN:



Siendo las 09:00 pm de hoy, domingo 22 de marzo, esta es la cifra actualizada de liberaciones que hemos podido verificar desde nuestro último reporte.



A más de 1 mes de aprobada la amnistía, seguimos exigimos una vez más procesos de liberación masivos, expeditos,… pic.twitter.com/9GpaDACFxc — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 23, 2026

Un mes de la Ley de Amnistía: “espejismo jurídico”

A un mes de la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, el informe conjunto de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela denuncia que la normativa opera como un “espejismo jurídico”. Según el documento, el Estado ha transformado la ley en un “aparato de control social” destinado a mitigar presiones nacionales e internacionales, en lugar de garantizar una reconciliación genuina.

El análisis subraya que la amnistía está siendo utilizada para encubrir la falta de legalidad procesal, presentándose como un “gesto de magnanimidad” cuando, en realidad, más de 300 detenidos deberían haber sido liberados por vencimiento de términos según el Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, la organización enfatiza que esta medida no ha detenido la crisis de derechos humanos, reportando que el 39.76% de las víctimas continúa sufriendo torturas sistemáticas y que el Estado mantiene un control estricto sobre líderes sociales y técnicos para “amainar su permanencia en el poder”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.